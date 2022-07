Muere una mujer en Florida al caer a un estanque con caimanes

Una mujer de edad avanzada murió al caer a un estanque con caimanes en un incidente ocurrido en un campo de golf de Englewood, localidad de la costa suroeste del estado de Florida (EE.UU.), según recogen este sábado medios locales.



La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota informó que se investiga el incidente, ocurrido en el Boca Royale Golf and Country Club de Englewood, donde la mujer, una anciana cuya edad no fue revelada, murió al caer al estanque donde estaban los caimanes.



Según una primera versión facilitada por la Oficina del Sheriff, testigos del suceso vieron cómo la anciana caía, en lo que parece ser un accidente, al estanque situado en el campo de golf, cerca de su casa.



La anciana trató de mantenerse a flote, pero dos caimanes la agarraron y sumergieron en el agua provocando su muerte.



La mujer fue declarada fallecida en la escena del suceso por las autoridades sanitarias que prestaron los primeros auxilios.



La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca (FWC, en inglés) del estado de Florida respondió a la llamada para capturar a los caimanes del estanque y llevar a cabo una investigación.



La Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota no ha identificado todavía a la anciana.



Según datos de la FWC sobre la interacción entre humanos y caimanes, desde 1948 hay más de 20 casos documentados de muerte de personas a causa de ataques de esos reptiles en Florida.



Ese estado tiene una población de caimanes que actualmente se calcula en 1,3 millones de animales de todos los tamaños repartida por los 67 condados del ese territorio del sureste de Estados Unidos.



Uno de los casos más mediáticos de incidentes con caimanes es el que se registró el 14 de junio de 2016 en el complejo hotelero Grand Floridian Resort & Spa, en Orlando, propiedad de la compañía Disney.



Un niño de dos años identificado como Lane Thomas fue arrastrado hasta el agua por un caimán cuando se encontraba con su familia a orillas de un lago artificial.



Aunque sus padres saltaron al agua y trataron de liberar al niño del caimán no pudieron impedir su muerte.