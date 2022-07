Un día más los rusos tratan de controlar Donetsk y los ucranianos los repelen

Las tropas rusas siguen con sus intentos de lograr el control total de la región oriental de Donetsk, sin dejar de realizar puntuales ataques en otras zonas del país, mientras los ucranianos tratan de repeler la ofensiva.



El ejército ucraniano ha rechazado las acciones de asalto del enemigo cerca de Ivano-Darivka, así como el intento de Rusia de avanzar hacia Verkhniokamianka en dirección a Sloviansk, un enclave estratégico en Donetsk.



Así lo informó este domingo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook, en informaciones que recogen las agencias locales.



En dirección a la zona de Sloviansk, "el enemigo usó morteros, cañones y cohetes de artillería para abrir fuego cerca de asentamientos como Dibrovne, Mykilske, Podolivka, Mazanivka, Adamivka, Chepil, Krasnopillia y Kurulka", aseguró el parte castrense.



En esta misma zona, "con artillería de cañones y cohetes, las tropas rusas abrieron fuego contra la infraestructura civil y militar cerca de Zakitne, Hryhorivka, Tetianivka, Zvanivka, Minkivka, Raihorodok y otros enclaves. El enemigo realizó operaciones de asalto cerca de Ivano-Darivka, pero no tuvo éxito", precisó el Estado Mayor.



Hacia la vecina Lugansk, una región que los rusos ya prácticamente controlan, "intentaron avanzar hacia Verkhniokamianka, pero se encontraron con una firme resistencia, sufrieron pérdidas y se retiraron", según el Ejército de Kiev.



En la región de Járkov, en el noreste, cuya capital es la segunda ciudad de ucrania y que sufre continuos bombardeos por parte de las tropas del Klemlin, "los invasores rusos intentan mantener las fronteras capturadas".



No obstante, los rusos atacaron asentamientos como Petrivka, Ridne, Sosnivka, Slatyne, Pryshyb, Ruski Tyshky, Pytomnyk, Verkhnii Saltiv y otros. Las tropas rusas también realizaron un reconocimiento aéreo con un vehículo aéreo no tripulado tipo Orlan-10.



Los rusos también siguen lanzando ataques esporádicos en la regiones del sur sobre las que tienen ya parte del control: Zaporiyia, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa, y Jersón.



Según los datos del Estado Mayor, "la mayoría de las unidades rusas tienen una moral y una condición psicológica muy bajas debido a pérdidas significativas".



"Los ocupantes rusos están buscando cualquier oportunidad para evitar nuevas hostilidades, especialmente aquellos que ya han tenido un contacto de fuego directo con el ejército ucraniano", subrayó el Ejército de Kiev.