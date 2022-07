Sadhguru, el gurú indio que intenta salvar la tierra en motocicleta

Decidido a recorrer el planeta y advertir de la urgencia de la tierra, Sadhguru recorrió más de 30.000 kilómetros en cien días a lomos de su motocicleta BMW K1600 GT en una carrera por el mundo para detener el avance de la degradación de los suelos.



Desde Trafalgar Square en Londres hasta el sur de la India, el "gurú de la nueva era" atravesó 27 países para alertar a los líderes y al mundo que la vida de los suelos se agota y con ella la subsistencia del planeta.



"Viajé a cierta velocidad, no pude mirar demasiado a mi alrededor", cuenta a Efe el líder espiritual de 64 años para responder con humor a cómo se ve el mundo desde la carretera.



Pero la realidad del planeta es "preocupante", añade en seguida, la calidad de los suelos está muy lejos de los niveles mínimos necesarios del 3 por ciento de contenido orgánico recomendado por las agencias de Naciones Unidas.



"Ni siquiera una sola nación tiene este promedio. La media más alta que tienes está en el norte de Europa, que es del 1,48 %. Estados Unidos es del 1,25 %. El sur de Europa es del 1,1 %", lamenta.



Incluso por debajo del 1 %, considerado como niveles de desertificación, está África con el 0,3 % y la India con el 0,68 %.



"El suelo es el sistema vivo más grande, no solo en este planeta, en el universo conocido no hay nada parecido, de él dependen millones de vidas, billones de especies", explica.



Conocido por líderes mundiales, políticos, y celebridades, Sadhguru lleva décadas haciendo llamados para la atención de los suelos aunque admite que no había logrado mucho más que un "pensaremos al respecto".



"Así que pensé que tenía que hacer algo para despertarlos. Y por eso este viaje en moto, aunque era peligroso en muchos sentidos, tratando de hacer la distancia a las velocidades a las que lo estábamos haciendo, tomé este riesgo para sentarme con ello", relata.



LA VIDA DEL SUELO



La desertificación avanza por todo el planeta, aún más rápido en la India de Sadhguru donde, según varios estudios, los cambios en la vegetación evidencian que las plantas no podrán resistir las alteraciones drásticas del clima.



En esta nación, hogar de 1.400 millones de habitantes, que se convertirá pronto en la más poblada del planeta, dos tercios de las tierras de cultivo y bosques están en niveles peligrosos de degradación, y sus cuencas en riesgo de sequía por los bajos niveles de humedad del suelo.



"Solo hace falta tocar la tierra descubierta con las manos y tocar la tierra que hay bajo un árbol y ver cuál es la temperatura", señala el místico visionario para referirse a la pérdida de protección del manto vegetal.



La causas de la desertificación están relacionadas con las malas prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, la deforestación, o el desarrollo urbano.



De acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la degradación inducida de la tierra está aumentando los niveles de riesgo para la producción agrícola en momentos y lugares donde más se necesita el crecimiento económico.



"Estamos arando el 54 % del suelo a tiempo completo y el 18 % a tiempo parcial. Por lo tanto, casi el 71 % de la tierra del mundo está arada y descubierta la mayor parte del tiempo, y otro 4,2 % es tierra urbana", apunta el yogui indio.



De acuerdo con esto, el 76% de la tierra no tiene ninguna cubierta verde la mayor parte del tiempo, lo que degenera en la erosión del suelo.



MÁS ALLÁ DEL CUERPO



Aún sumergido en los datos y la pasión por salvar el suelo, Sadhguru sigue siendo Sadhguru, y su advertencia de atender cuanto antes la subsistencia de la humanidad carga también su visión del individuo.



A la pregunta de cómo el famoso líder espiritual entró en este viaje por el ecosistema, Sadhguru se ríe y responde: "cuando dices espiritual, la gente piensa que se trata de mirar hacia arriba o mirar hacia abajo, que la gente mire al cielo, mire hacia Dios. No se trata de eso".



"La espiritualidad significa que tu experiencia de vida ha trascendido las limitaciones de tu ser físico, que algo no físico se ha convertido en una realidad para ti", resume.



Entonces, continúa, "si tu experiencia está más allá de los límites de tu cuerpo, naturalmente, tu preocupación e involucramiento es con todo lo que te rodea. En este momento, esta es una preocupación profunda".