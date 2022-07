Biden y Lapid conversan sobre Irán y Arabia Saudí en su reunión bilateral

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, conversaron este jueves sobre el programa nuclear de Irán y sobre Arabia Saudí durante una breve reunión bilateral.



El encuentro entre los dos líderes se produjo en una sala del hotel Waldorf Astoria, en Jerusalén.



En declaraciones a la prensa, el primer ministro israelí explicó que había hablado con Biden sobre "la amenaza iraní".



"No habrá un Irán nuclear. Eso no es solo una amenaza para Israel, pero para todo el mundo y hemos hablado también de otros temas pero que nos vamos a guardar para nosotros", afirmó Lapid sin dar más detalles.



El israelí reveló que ambos también conversaron sobre el próximo viaje de Biden a Arabia Saudí, que "es extremadamente importante para Israel".



Israel y Arabia Saudí no tienen relaciones diplomáticas, pero el Gobierno de Biden ha estado ejerciendo de mediador para conseguir un acercamiento entre ambas naciones, que ya colaboran en secreto desde años sobre todo con el objetivo de hacer frente a su enemigo común, Irán.



Lapid expresó también su deseo de crear "coaliciones moderadas" de países en Oriente Medio.



Biden dio menos detalles sobre la conversación con Lapid, no mencionó a Irán y sus declaraciones se dirigieron a reafirmar el compromiso de Washington con Israel, su mayor aliado en Oriente Medio.



"Creo que la mayoría del público estadounidense, no solo mi Administración, está completamente entregado a la seguridad de Israel", afirmó el mandatario estadounidense.



En una entrevista retransmitida ayer miércoles en el Canal 12 de noticias israelí, Biden también quiso dejar claro que Israel cuenta con el apoyo de todos los miembros de su partido, el demócrata, pese a que el ala más progresista ha cuestionado algunos aspectos de la alianza con Israel.



En la reunión, el presidente también insistió en la importancia de que "Israel esté totalmente integrada en la región".



La Casa Blanca ha reiterado que uno de los objetivos del viaje es conseguir una mayor integración de Israel en Oriente Medio aprovechando el impulso de los Acuerdos de Abraham, orquestados por Donald Trump (2017-2021) y que permitieron a Israel normalizar relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos.



La reunión tuvo un tono distendido y ambos líderes intercambiaron gestos de aprecio. Por ejemplo, Biden dijo que su relación con Lapid ha sido "buena" y que "si Dios quiere" continuará en el futuro.



Israel celebrará elecciones el 1 de noviembre y Lapid, centrista, solo ejerce actualmente como primer ministro en funciones hasta que se forme la próxima coalición gubernamental.



Durante la reunión, Biden se sentó a la izquierda y Lapid a la derecha, mientras que en el medio había una mesa con flores y unas tazas y, en el fondo, se sucedían una tras otra grandes banderas de Israel y de Estados Unidos.



Biden y Lapid también tiene previsto firmar este jueves una declaración conjunta en la que se comprometerán a "usar todos los elementos" en su poder para que Irán no desarrolle un arma nuclear, según adelantó a la prensa un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.



Este es el segundo día de la visita de Biden a Israel, su primera parada en una breve gira por Oriente Medio que también le llevará a Cisjordania y Arabia Saudí.