Los ucranianos aseguran que han logrado contener los avances rusos en Donestk

El Ejército ucraniano ha logrado contener algunos de los ataques de la ofensiva que mantienen los rusos en la región oriental de Donestk, donde el Gobierno de Kiev aún controla enclaves estratégicos como la ciudad de Sloviansk.



"Los defensores ucranianos han rechazado con éxito el asalto ruso hacia los asentamientos de Dovhenke y Dolyna, en dirección a Sloviansk", aseguró este miércoles el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram.



En esta zona, los rusos, no obstante, "no detienen sus bombardeos con artillería, que afectan a múltiples asentamientos como Dolyna, Dibrivne, Kurulka, Mazanivka, Adamivka, Virnopillia, Husarivka, Chepil, Velyka Komyshuvakha, Krasnopillia, Khrestyshche, Dovhenke y Mayak", dice al parte castrense.



A pesar de haber detenido en alguna medida el avance ruso, el Estado Mayor ucraniano reconoce que no puede excluir "que el enemigo continúe realizando operaciones ofensivas para mejorar su posición táctica y crear condiciones favorables para realizar nuevos ataques entre Izium y Sloviansk".



En otro enclave estratégico de Donestk, la ciudad de Kramatorsk, "el enemigo bombardeó con artillería de cañones y morteros las áreas de los asentamientos de Tetianivka, Mykolaivka, Kryva Luka, Siversk, Serebrianka y Spirne", y también "se lanzó un ataque aéreo cerca de Verkhniokamianske", subrayó el parte militar.



Otra de las zonas afectadas por los últimos ataques rusos es la región de Járkov, en el noreste del país y cuya capital es la segunda ciudad de Ucrania.



En esta zona "el enemigo retiene un grupo de tropas de los Distritos Militares Occidental y Oriental rusos, concentrando sus esfuerzos principales en la defensa", agregó el Estado Mayor.



No obstante, los rusos bombardearon "la ciudad de Járkov y los asentamientos de Sosnivka, Dementiivka, Mykilske, Ruski Tyshky, Cherkaski Tyshky, Pytomnyk, Slatyne, Prudianka, Nove, Ivanivka y Zalyman utilizando artillería de cañón y cohetes".



Los soldados rusos también tratan de contener los avances de los ucranianos en algunas de las zonas que ocupan en regiones del sur del país, como Jersón o Zaporiyia, bajo control de las tropas del Klemlim desde hace varias semanas.



En las zonas marítimas del Mar Negro y Azov, "el grupo naval del enemigo centra sus principales esfuerzos en bloquear la navegación civil. Cuatro buques de guerra armados con misiles de crucero Kalibr se mantienen listos para ataques con misiles", agregó el Estado Mayor.



"El estado moral y psicológico del personal de los ocupantes sigue siendo bajo, se observa el consumo sistemático de bebidas alcohólicas y la deserción. Los ocupantes se quejan de la ineficacia de sus ataques a las posiciones ucranianas", especifica el informe.