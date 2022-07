Irán dice que su cooperación tecnológica con Rusia no es nueva

El Ministerio iraní de Exteriores, confirmó este martes la cooperación en campos tecnológicos entre Irán y Rusia, en reacción a la afirmación del Gobierno estadounidense sobre el envío de drones armados iraníes a Rusia.



El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Naser Kananí, subrayó que esa cooperación no es nueva y que "la historia de cooperación entre la República Islámica de Irán y la Federación Rusa en el campo de algunas tecnologías modernas se remonta a antes de la guerra en Ucrania", informó la web oficial del correspondiente Ministerio.



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo ayer que EE.UU. tiene información de que Irán se está preparando para entregar a Rusia cientos de drones, para que Moscú los use en su ofensiva militar contra Ucrania.



Kananí criticó que Washington haga esa "afirmación" mientras "Estados Unidos y los europeos han convertido durante años a los países ocupantes y agresores, incluso en la región de Asia occidental, en un almacén de sus diversas armas mortíferas".



"Sin estas armas, no sería posible la continuación de más de siete décadas de agresión, crimen y ocupación de los sionistas (en referencia a israelíes) en los territorios ocupados", apostilló el diplomático iraní.