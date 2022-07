Lukashenko acusa a Occidente de acercar el mundo a una gran guerra

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, acusó este martes a Occidente de acercar el mundo a una gran guerra en la que no habrá vencedores, al intervenir en una ceremonia con motivo de la graduación de los egresados de las academias militares del país.



"Los acontecimientos que hoy tienen lugar son pasos resueltos hacia un mundo multipolar, para poner coto a la hegemonía estadounidense, en cuyos intereses se incrementan agrupaciones de tropas y se apoya una ideología neonazi y regímenes francamente fascistas junto a países incómodos", dijo en mandatario citado por la agencia oficial Belta.



Lukashenko no mencionó la "operación militar rusa" en Ucrania, pero la alusión a los sucesos en el vecino país no podía ser más transparente.



"Lamentablemente, esta política de Occidente acerca el mundo al precipicio de una gran guerra, en la que, como ustedes entienden, no habrá vencedores", subrayó ante los militares.



El presidente bielorruso denunció que Occidente prepara planes para atacar Rusia.



"En el último tiempo, y ayer lo abordamos detenidamente con el presidente de la Federación Rusa (Vladímir Putin), se preparan planes estratégicos para atacar a Rusia", dijo.



Agregó que "la principal dirección del ataque -la historia se repite- será a través de Ucrania y a través de Bielorrusia".



"Con el pretexto de fortalecer la defensa de Europa y de diversos ejercicios 'defensivos', los países de la OTAN están creando un puño acorazado, que claramente no es para la defensa", indicó Lukashenko.



El mandatario opinó que, "por visto los nuevos 'cruzados' de la Alianza Atlántica de repente han decidido que ha llegado el momento oportuno para lanzarse nuevamente hacia el este, olvidándose de cómo terminaron las incursiones de sus predecesores históricos".



"Los países occidentales, dirigidos abiertamente por Estados Unidos, de manera consecuente y metódica, e incluso en contra de su propios intereses nacionales y de los deseos de los pueblos, están destruyendo el sistema de seguridad global", sostuvo.