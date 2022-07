Alemania avisa de que corte de gas ruso abocaría al país a una situación de emergencia

La Agencia Federal de Redes, la autoridad reguladora de los mercados de redes en Alemania, advirtió hoy de que "el peor de los casos" en la actual crisis energética, el corte definitivo del gas por parte de Rusia, colocaría a Alemania en una situación de emergencia.



"El peor de los casos, es decir, si realmente ya no llegara gas desde Rusia", tiene "muy, muy mal aspecto", advirtió el presidente de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, en declaraciones al programa matinal de la cadena pública ZDF.



Dependería además de varios parámetros cómo cuán rápido puede adquirir el gobierno terminales de gas licuado o cuánto gas puede ahorrar uno mismo, agregó.



"Pero hay varios escenarios según los cuales entraríamos en una emergencia de gas. Eso significaría que habría muy poco gas. Por eso hay que hacer todo lo posible ahora para evitarlo, eso también depende de nosotros", indicó.



Respecto a la posibilidad de que Rusia no restablezca el flujo de gas una vez finalizadas las tareas de mantenimiento del gasoducto ruso Nord Stream, Müller declaró que "nadie puede decirlo con certeza".



Rusia anunció en junio pasado dos reducciones consecutivas de los suministros de gas a través del Nord Stream, primero una de un 40 % y luego otra adicional del 33 %, que el gigante gasístico ruso Gazprom justificó con problemas con las revisiones técnicas de las turbinas de la empresa alemana Siemens que se emplean en las estaciones de bombeo.



Canadá ha accedido a enviar a Alemania una turbina que se encontraba en reparación para no tener que entregarla directamente a Gazprom y no violar así las sanciones impuestas a Moscú.



Müller reconoció que las restricciones en relación con la crisis energética ya son notables ahora e hizo un llamamiento a ahorrar gas.



De momento los depósitos aún se están llenando, con el objetivo de niveles hasta el 80 % el 1 de octubre y del 90 % el 1 de noviembre.



Pero "hay que vigilar la situación y "hacer todo lo posible para ahorrar gas ahora, optimizar la calefacción, prepararse en la industria", agregó.



En tanto, Nord Stream AG confirmó hoy a Efe el inicio de los trabajos de mantenimiento del gasoducto y la reducción del flujo de gas, que a las 6.00 de la mañana (04.00 GMT) se había reducido a 0 kilovatios/hora.