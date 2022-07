López Obrador reconoce que sistema de salud en México "está muy mal"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este sábado que el sistema de salud del país está “muy mal” y dijo que eso es un pendiente de su administración.



“Ahí tenemos un pendiente, esa es una asignatura pendiente, porque está muy mal el sistema de salud pública”, señaló el mandatario durante la inauguración del Banco del Bienestar en Ocosingo, en el sureño estado mexicano de Chiapas.



No obstante, señaló que su gobierno va a garantizar el derecho a la salud para todos los mexicanos.



“Vamos a garantizar pero en realidad, de verdad, el derecho a la salud. Vamos a que en todos los centros de salud, unidades médicas rurales, en los hospitales haya médicos generales y haya especialistas y no falten las medicinas y todo se entregue y se dé el servicio de manera gratuita”, indicó.



Refirió que cuando llegó a la presidencia, en diciembre de 2018, su objetivo era “levantar” el sistema de salud, sin embargo, argumentó que esto no fue posible debido a que en febrero de 2020 llegó la pandemia del coronavirus.



“Eso nos hizo detener el plan de rehabilitar los centros de salud, los hospitales, equiparlos, los médicos, los especialistas, las medicinas, pero ahora ya que bajó la pandemia estamos llevando a cabo un plan nacional para fortalecer el sistema de salud pública”, enfatizó.



No obstante, señaló que no ha sido asunto fácil pues gobiernos anteriores buscaban la privatización de la salud, y señaló que para ellos ambas cuestiones “eran privilegios”.



“Para nosotros ni la salud ni la educación son privilegios, son derechos que tiene el pueblo”, afirmó.



Asimismo, destacó que las políticas anteriores llevaron a una carencia de médicos especialistas y afirmó que en su gobierno se han dado más becas para que los galenos mexicanos puedan especializarse en el extranjero.



López Obrador señaló que aunque no les guste a sus opositores, su Gobierno contratará a médicos cubanos o de otras nacionalidades “para que haya atención y no nos falten los especialistas”; además de que se abrirán más escuelas de medicina.



Una de las promesas del mandatario, cuando llegó al poder en diciembre de 2018, fue la de garantizar el acceso universal a la salud de todos los mexicanos.