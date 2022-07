China advierte a EEUU de que "responderá a provocaciones" a cuenta de Taiwán

El general del Ejército chino Li Zuocheng advirtió de que "China contraatacará con firmeza si se la provoca" durante una conversación telemática con el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Mark Milley.



Según recoge hoy la cartera castrense china en un comunicado, durante la llamada, que tuvo lugar el jueves, Li enfatizó que "en aquellos asuntos que conciernen a los principales intereses de China, incluyendo Taiwán, no hay espacio para el compromiso o para concesiones".



"Cualquiera que nos provoque se encontrará con que China contraatacará con firmeza", afirmó.



Según Li, si Estados Unidos "cumple con su palabra de no apoyar la 'independencia de Taiwán' o de no buscar un conflicto con China, ambos países pueden, con completa seguridad, cooperar de forma beneficiosa para ambos".



"En este momento, ambos Ejércitos deben comportarse de manera racional y objetiva, con una actitud de respeto mutuo, y fortalecer aún más el diálogo, manejar los riesgos y promover la cooperación. Lo que no se debe es crear confrontación de forma deliberada, ser exclusivo con el otro o, simplemente, crear problemas", indicó el general chino durante la reunión virtual.



Li recalcó que "Estados Unidos debe respetar los acuerdos ya alcanzados para no socavar la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El Ejército chino salvaguardará firmemente su soberanía nacional e integridad territorial".



Según el comunicado, las dos partes acordaron que está en sus intereses "evitar generar conflictos y confrontación" y "mantener la comunicación".



Entretanto, el Ejército chino ha continuado realizando en los últimos días varios ejercicios en aguas y mares "cercanos a la región de Taiwán", recoge hoy la prensa local.



Según el coronel chino Shi Yi, citado por la agencia oficial Xinhua, los "actos provocativos estadounidenses acerca de la cuestión taiwanesa son en vano y solo conseguirán alterar la paz y aumentar la tensión regional".



"Es por esto que nuestras tropas están siempre alerta y siguen preparándose y entrenándose. Están preparadas para, en cualquier momento, salvaguardar nuestra seguridad y soberanía y evitar cualquier intento conducente a la 'independencia taiwanesa'", dijo.



China insiste en "reunificar" la República Popular con la isla, que se gobierna de manera autónoma desde que los nacionalistas del Kuomintang (KMT) se replegaran allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas y continuaran con el régimen de la República de China, que culminó con la transición a la democracia en la década de 1990.



Pero desde entonces han tomado fuerza las voces que reclaman declarar la independencia de Taiwán como Estado soberano.



Esto irrita a Pekín, cuya retórica no ha dejado de inflamarse desde el acceso al poder de la actual presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, en 2016, e insiste en que "la reunificación se conseguirá".



La isla es además uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con China.