Moscú critica la publicación de contenido de conversación entre Macron y Putin

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Macron, denunció hoy la falta de "ética diplomática" tras publicar una cadena de televisión gala un documental que recoge una conversación entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, cuatro días antes del inicio de la campaña bélica en Ucrania.



"Creo que la ética diplomática, por supuesto, no implica una filtración de (este tipo de) grabaciones tan unilateral", dijo el ministro en una rueda de prensa tras reunirse en Hanoi con su homólogo vietnamita, Bui Thanh Son, según la agencia oficial RIA Nóvosti.



Lavrov admitió que hubo un caso en Rusia cuando su ministerio publicó el contenido de negociaciones con los jefes de las diplomacias gala y alemana en el marco del formato de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk para la paz en el Donbás, en el este ucraniano.



Sin embargo, sostuvo que en esa circunstancia París y Berlín fueron advertidos públicamente en tres ocasiones sobre el paso que iba a dar Moscú, pero esas capitales no reaccionaron.



"Antes de publicar el contenido de mis conversaciones con colegas de Francia y Alemania, les advertimos tres veces que si no obtenemos explicaciones claras de por qué rechazan los documentos acordados con su participación directa, nos veremos obligados a hacer públicos" el contenido, sostuvo.



La cadena de televisión France 2 difundió el 30 de junio un documental de casi dos horas sobre el "presidente (Macron), Europa y la guerra", que incluye un diálogo entre el mandatario francés y Putin el 20 de febrero, cuatro días antes de que éste lanzara su campaña bélica en Ucrania.



En esa conversación, los dos jefes de Estado continúan argumentando sobre los Acuerdos de Minsk y de quién es la culpa de que no se cumplieran, y hablan de la posibilidad de organizar una reunión del grupo de trabajo encargado de abordar diferentes aspectos de los mismos.



Además, Macron pregunta directamente a Putin si van a acabar los ejercicios militares rusos-bielorrusos en territorio de Bielorrusia y cerca de la frontera con Ucrania, desde la cual luego las fuerzas rusas entrarían en el país vecino el 24 de febrero.



Putin le responde que sí, que probablemente esa misma noche (20 de febrero) acabarían, pero recalcó que Rusia dejará "definitivamente tropas en la frontera hasta que la situación en el Donbás esté resuelto", según la transcripción de la conversación.



Los dos también tratan la posibilidad de una nueva reunión entre Putin y el presidente estadounidense, Joe Biden, en Ginebra en los siguientes días, tras la que mantuvieron en junio de 2021 en la misma ciudad suiza.