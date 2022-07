Rusia exporta a Turquía el grano robado a Ucrania, según una investigación

Rusia está exportando grano robado de los territorios que ocupa en Ucrania y lo exporta a Turquía, afirma una investigación del grupo de periodistas del programa audiovisual Skhemy que produce Radio Free Europe.



La investigación, difundida por la agencia ucraniana Ukrainska Pravda, demostraría que no se han cumplido las garantías de las autoridades turcas de que se abstendrían de comprar grano ucraniano robado por Rusia de los territorios ocupados.



Los informadores mantienen que "los agresores rusos apagan los radares de los barcos que transportan grano ucraniano desde (la península de) Crimea (ocupada por los rusos) a los puertos turcos", en un proceso sistemático que puede documentarse mediante imágenes de satélite.



Los periodistas también publicaron fotos de los documentos que acompañan a los cargamentos de cereales, que Turquía importa en grandes lotes: los documentos indican que el lugar de origen del producto es "Crimea, Rusia", señala la agencia local.



El grano se carga en la terminal de Avlita, en el puerto de la ciudad crimeana de Sebastopol, tras ser transportado desde los territorios ucranianos ocupados militarmente por Rusia, como son las regiones de Jersón y Zaporiyia, en el sur de Ucrania.



Los periodistas indican que vigilaron a dos barcos como ejemplo, uno ruso y otro sirio, para demostrar cómo los buques graneleros ingresaban regularmente en el puerto sancionado de Sebastopol, donde eran cargados con granos en la terminal de Avlita, y luego llegaban a Turquía, donde se descargaban.



Los graneleros apagaban sus radares cuando llegaban a un puerto de Crimea, por lo que no pueden ser rastreados a través de sistemas de monitoreo de otras embarcaciones.



Sin embargo, no pueden "esconderse" de los satélites, que registran desde el espacio la estancia y la carga de los barcos en la terminal de Avlita, reitera la investigación difundida por Ukrainska Pravda.



"Uno de esos barcos es el Mikhail Nenashev, que navega bajo bandera rusa. Los periodistas aportan pruebas que demuestran que ha realizado tres viajes desde un puerto de Crimea a puertos de Turquía", cita la agencia ucraniana.



Otro granelero rastreado por Skhemy es el barco sirio Finikia. El 20 de abril apareció en imágenes de satélite en la terminal de Avlita, subraya la investigación.



El barco no volvió a aparecer en los radares hasta el 21 de abril, habiéndose hecho ya a la mar cargado. El 29 de abril atracó en Nemrut, en Turquía, y descargó el cereal, según el informe.