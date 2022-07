Von der Leyen insiste ante el Parlamento de Ucrania en un "largo" camino hacia la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo este viernes, en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento de Ucrania, que "hay un largo camino por delante" para que el país entre en la Unión Europea (UE) y pidió a los diputados "unidad" ante las reformas que exige Bruselas.



"Hay un largo camino por delante, pero Europa estará de vuestro lado en cada paso del camino, durante el tiempo que sea necesario de estos oscuros días de guerra, hasta el momento en que crucéis la puerta que os conduzca a nuestra Unión Europea", señaló Von der Leyen en su discurso retransmitido en directo por los servicios audiovisuales de la Comisión Europea.



La presidenta del Ejecutivo comunitario remarcó que el proceso de Ucrania hacia la UE "requerirá trabajo duro, determinación y sobre todo, unidad de propósito".



La dirigente alemana insistió en la necesidad de que Ucrania aplique las leyes contra la corrupción, nombre a un jefe de la Fiscalía Anticorrupción y a un director de la Oficina Nacional Anticorrupción, reforme el Tribunal Constitucional, aplique la ley que limita la influencia de los oligarcas y apruebe una norma sobre la independencia mediática.



"Nadie espera que Ucrania ocupe todo los puestos en vuestras nuevas instituciones, mientras tantos y vuestras mejores y más valientes (personas) están luchando en el frente. Pero la democracia ucraniana debe seguir funcionando", apuntó Von der Leyen.



Insistió, en definitiva, en las reformas que la Comisión Europea pidió ya a Kiev cuando aceptó su candidatura a formar parte de la UE, junto a la de Moldavia, que confirmaron los líderes europeos en la cumbre de la semana pasada.



Von der Leyen tomó la palabra tras un discurso presencial de Zelenski en la Rada Suprema (nombre oficial del parlamento de Ucrania), en el que el jefe de Estado, convertido en un símbolo de la resistencia a la agresión rusa, mostró su convencimiento de que su país "no perderá" la guerra ni la oportunidad de ingresar en la UE.



"No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido", dijo el presidente ucraniano sobre la admisión de su país como candidato al club comunitario, un objetivo conseguido en tiempo "récord" e instó a todos los miembros de la cámara a trabajar "juntos" para acometer las reformas exigidas para lograr en un futuro ingresar en la UE.



"No nos vamos a detener ni un segundo para conseguir la victoria, la victoria de Ucrania" en ese objetivo y en el de ganar la guerra, subrayó Zelenski interrumpido en múltiples ocasiones por los aplausos de un parlamento repleto.



Al principio de la sesión, tras una introducción del presidente de la Rada Suprema, Ruslán Stefanchuk, los diputados puestos en pie guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales en la guerra iniciada por Rusia en Ucrania el 24 de febrero pasado.



En esta sesión en la Rada asistió también el primer ministro ucraniano, Denys Shmygal, con los miembros de su gabinete, así como el embajador de la UE en Kiev, Matti Maasikas, y otros embajadores de los Veintisiete en la capital ucraniana.