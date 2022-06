Es falso que un Nobel haya demostrado que el cambio climático es un montaje

El calentamiento global no es "una farsa", las temperaturas del planeta o el nivel del mar no son estables y el CO2 no es beneficioso, como aseguran mensajes difundidos en redes junto a un vídeo antiguo con declaraciones del nobel de Física Ivar Giaever que tergiversa datos estadísticos para negar el cambio climático.



Usuarios de Telegram, Twitter y Facebook se hacen eco de un vídeo editado de unos dos minutos de duración y difundido estos días como si fuera reciente, en el que el nobel estadounidense de origen noruego utiliza gráficos y datos para sostener que la temperatura del planeta es «impresionantemente estable» desde 1880 y no hay una "subida inusual" del nivel del mar.



HECHOS: Lo cierto es que el vídeo de Giaever, que renunció en 2011 a formar parte de la Sociedad de Físicos de EEUU (APS) porque la organización consideraba incontrovertible el calentamiento global, es de hace siete años y sus conclusiones se basaban en datos tergiversados, sesgados o sacados de contexto, pero en realidad las temperaturas del planeta sí aumentan y el nivel del mar también.



LOS GRÁFICOS NO NIEGAN EL CALENTAMIENTO GLOBAL



El vídeo viral de Ivar Giaever, que figura por su escepticismo en la base de datos de desinformación climática Desmog, fue grabado durante una reunión de premiados con el Nobel que tuvo lugar en 2015 en la localidad alemana de Lindau, donde cuestionó la emergencia climática a partir de un gráfico que demostraba supuestamente la estabilidad de las temperaturas durante casi dos décadas.



Ciertamente, en el periodo de 1997 a 2015 los datos revelan que no hubo prácticamente calentamiento, pero los expertos avisan de que ese periodo aislado no se puede extrapolar, pues "un ajuste lineal no muestra una tendencia", según explica a EFE Carl Mears, científico sénior de la plataforma estadounidense Remote Sensing System (RSS).



De hecho, concluye, en una versión ampliada de los años 1979 a 2022 "se puede observar que la troposfera inferior se está calentando" con un aumento del 0,916 grados centígrados y tiende a aumentar 1ºC la temperatura del planeta.



LA SUBIDA DE TEMPERATURAS SE COMPRUEBA EN TIERRA Y OCÉANOS



En su exposición negacionista, el nobel esgrime también un mapamundi con el que pretende evidenciar sin pruebas que no hay suficientes estaciones-termómetro en la Antártida para demostrar un aumento de las temperaturas y acusa asimismo a la NASA de "manipular" los datos por incluir en un mismo gráfico las temperaturas del océano y de la superficie terrestre.



Pero, tal y como precisa el investigador del Departamento de Ciencias Ambientales y de la Tierra de la Universidad de Columbia Nathan Lenssen, consultado por EFE, esta fusión de datos es importante para obtener una estimación más precisa de la temperatura global, ya que este está "físicamente relacionado con los cambios en el equilibrio energético de la Tierra".



EL NIVEL DEL MAR SÍ CRECE DE MANERA INUSUAL



El físico negacionista sostiene asimismo que no ha habido un aumento significativo del nivel del mar porque "en los últimos 300 años ha subido 20 centímetros por siglo", cuando una investigación publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences un año antes de su conferencia, en 2014, había avisado de que ese crecimiento era "inusual" y no tenía precedentes "en milenios".



Además, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha alertado de que, entre 2019 y 2100, el nivel del mar podría aumentar "entre 30 y 60 centímetros".



EL CO2 ES EL PRINCIPAL CULPABLE DEL CAMBIO CLIMÁTICO



El último argumento expuesto por el nobel es el de los beneficios del CO2 para el crecimiento de las plantas, pero un estudio científico publicado en la revista científica Nature determinó que esos efectos de fertilización no son ilimitados, "disminuyen con el tiempo" y, en todo caso, el C02 "es el principal culpable del cambio climático".



En conclusión, el premio Nobel de Física Ivar Giaever utiliza estadísticas y gráficos tergiversados, sesgados o sacados de contexto para negar el calentamiento global, pero los datos analizados en periodos largos de tiempo demuestran que sí suben las temperaturas del planeta y crece el nivel del mar.