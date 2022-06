Ya son seis los muertos en el ataque con misiles rusos sobre Mikolaiv

Al menos seis civiles han muerto y otros seis han resultado heridos en un ataque con misiles rusos registrado en la ciudad de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, y que ha afectado a un bloque de apartamentos.



Según informó la Administración Militar Regional de Mykolaiv en su cuenta de Telegram, el ataque fue perpetrado ayer en esta ciudad cercana a Odesa, en el mar Negro.



“En la mañana del 29 de junio de 2022, se dispararon más de 10 misiles contra Mykolaiv y sus alrededores. El bloque de apartamentos fue atacado. Seis civiles han muerto y ha habido seis heridos hasta el momento. Los misiles también alcanzaron un centro recreativo y una cooperativa de garajes”, afirma el informe.



Dos civiles más resultaron heridos en el bombardeo ruso en la comunidad Bereznehuvate en la misma región de Mykolaiv.



No obstante, la información sobre los daños totales causados ​​aún no se ha verificado, según las fuentes.



Por otra parte, "en la noche y la mañana del 30 de junio, las tropas rusas abrieron fuego contra la comunidad de Shyroke. Una casa residencial fue destruida y dos dañadas. No se reportaron bajas entre los civiles", según las autoridades.



Aunque el ejército ruso ha centrado su ofensiva en los últimos días en el Donbás, en el este de Ucrania, Moscú también mantiene ataques sobre el sur del país, que parcialmente ya controla, y la región de Járkok, en el noreste, cuya capital es la segunda mayor ciudad ucraniana.