Catar acoge las negociaciones indirectas entre Irán y EE.UU por acuerdo nuclear

Catar acoge a partir de este martes una ronda de conversaciones "indirectas" entre EE.UU e Irán para resolver las dificultades bilaterales que impidenreavivar el acuerdo nuclear de 2015, informaron las autoridades del país árabe.



La ronda negociadora, cuyo formato no quedó explicitado en ningún momento por las partes implicadas, entre las que se encuentra la Unión Europea (UE) como "auspiciador", comenzó con la llegada a Doha en las últimas horas de los negociadores tanto de Irán como de los EE.UU.



Al anunciar la reunión, Catar apuntó que su esperanza está en "que la ronda de conversaciones indirectas culmine con resultados positivos que contribuyan a reavivar el acuerdo nuclear firmado en 2015 por el refuerzo de la seguridad, la estabilidad y la paz en la región y abra nuevos horizontes para una cooperación y un diálogo regional más amplio con la República Islámica".



Precisamente este martes el enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, confirmó su presencia en Doha con una reunión con el ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abderrahman al Thani.



Malley y Al Thani "discutieron la fuerte asociación entre Catar y EEUU y nuestros esfuerzos diplomáticos conjuntos para abordar los problemas con Irán", informó la embajada estadounidense en Doha en su cuenta oficial en Twitter, sin dar a conocer más detalles.



Por su parte, las autoridades iraníes confirmaron también esta mañana que su negociador jefe nuclear, Ali Bagheri Kani, ya está en la capital catarí.



Hace tres días el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, anunció desde Teherán el inminente inicio de conversaciones "indirectas" para romper el "impasse" entre EEUU e Irán y salvar el pacto nuclear en un país del golfo Pérsico y no en Viena, como hasta ahora.



Según el canal de televisión catarí Al Yazira, las negociaciones de Doha contarán con la mediación del español Enrique Mora, director político del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y coordinador de las conversaciones del acuerdo nuclear.



Las conversaciones para la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 están paralizadas desde marzo, tras más de un año de diálogo y muy cerca de que el acuerdo estuviera cerrado, debido al desacuerdo entre Washington y Teherán respecto a cuestiones bilaterales.



Una de esas cuestiones tiene que ver con la Guardia Revolucionaria iraní. Irán insiste en que Estados Unidos debe levantar las sanciones contra ese cuerpo militar de élite, algo que parece que Washington no está dispuesto a hacer.



Borrell aseguró en Teherán que las cuestiones fundamentales del pacto nuclear están cerradas, como son los aspectos nucleares o el levantamiento de las sanciones, por lo que falta que EEUU e Irán alcancen un acuerdo respecto a cuestiones pendientes entre ellos.



El pacto nuclear de 2015 limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, pero en 2018 el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, lo abandonó unilateralmente y volvió a imponer sanciones económicas contra Irán.



Teherán respondió un año después con la aceleración de sus esfuerzos nucleares y el enriquecimiento de uranio.