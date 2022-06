Borrell advierte de que los casos de tortura en Ucrania no quedarán impunes

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, advirtió este sábado, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, de que los casos denunciados de tortura en la guerra en Ucrania "no quedarán impunes".



"En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, nos solidarizamos con todas las víctimas de la tortura y sus familias y reafirmamos nuestra firme determinación de combatir la tortura en todo el mundo y en todos los contextos, especialmente en los lugares de detención", dijo en un comunicado Borrell.



Señaló que, a medida que se multiplican los conflictos y las crisis, el uso de la tortura también se generaliza y precisó que la UE "deplora los numerosos casos denunciados de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras atrocidades en la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania. Estos actos no quedarán impunes".



"Los perpetradores de violaciones y abusos graves de los derechos humanos, no solo en Ucrania sino en todo el mundo, deben rendir cuentas", subrayó.



El jefe de la diplomacia europea indicó que "la tortura no tiene cabida en ninguna sociedad" y "ninguna circunstancia, incluida la guerra o la emergencia pública, puede justificar el uso de la tortura".



Dado que miles de personas siguen sufriendo la tortura, "defender un orden internacional basado en reglas es más crucial que nunca", consideró Borrell.



Animó a "apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional, las Comisiones de Investigación ordenadas por la ONU y otros mecanismos de investigación independientes" como manera de "hacer justicia a las víctimas y garantizar la rendición de cuentas".



Por otra parte, apuntó a la necesidad de acabar con el comercio de herramientas utilizadas para torturar, maltratar o ejecutar a seres humanos para ayudar a erradicar la tortura y en ese contexto dijo que la UE "acoge con satisfacción el reciente informe del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre el comercio libre de torturas", que calificó de "hito en los esfuerzos mundiales para establecer normas internacionales comunes en este ámbito".



"Hacemos un llamado a todos los Estados para que participen en el proceso en curso de la ONU y se unan a la Alianza para el Comercio Libre de Tortura", dijo.



Borrell indicó que la UE continuará hablando en contra de la tortura y apoyando acciones para defender la dignidad humana.



"Celebramos el 35 aniversario de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (UNCAT), y con 173 Estados partes, su ratificación universal está ahora al alcance. La UE no escatimará esfuerzos para instar a los países socios a que ratifiquen la UNCAT y se aseguren de que cumplen sus compromisos", indicó.



También rindió homenaje a todos los actores, incluidos la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, que luchan contra la impunidad y que protegen a las víctimas.