Ucrania y Moldavia consiguen el estatus de países candidatos a entrar en la UE

Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE) concedieron este jueves a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos a entrar en el club comunitario, después de que la Comisión Europea (CE) realizara una recomendación en ese sentido la semana pasada.



Los líderes de los Veintisiete dieron hoy, en la cumbre que celebran en Bruselas, el primer paso en la adhesión de esos dos países, un proceso que puede ser reversible si no cumplen las reformas que les ha exigido la CE en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción y crimen organizado o a la hora de aplicar la ley que limita el poder de los oligarcas.



El Consejo Europeo decidió reconocer la "perspectiva europea" de Georgia pero no le otorgó todavía el estatus de país candidato.



"Acuerdo. El Consejo Europeo acaba de decidir el estatus de candidato a la UE para Ucrania y Moldavia", informó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a través de su perfil oficial en la red social Twitter, en el que agregó que se trata de "un momento histórico".



"Hoy se da un paso crucial en su camino hacia la UE", sentenció ele político belga, y expresó su "enhorabuena" al presidente Ucraniano, Volodímir Zelenski, que se conectó en directo con los líderes europeos tras haber adoptado su decisión, y la presidenta moldava, Maia Sandu.



Zelenski elogió "sinceramente" la decisión de los Veintisiete de otorgar el estatus de candidato a su país, algo que calificó de "momento único e histórico" en las relaciones entre la UE y Ucrania, según publicó en Twitter.



El presidente del Consejo Europeo también se refirió a que han decidido reconocer la perspectiva europea de Georgia y que están dispuestos a concederle el estatus de candidato "una vez que se aborden las prioridades pendientes".



"Enhorabuena al pueblo georgiano. Un momento histórico en las relaciones entre la UE y Georgia: el futuro de Georgia está en la UE", dijo.



Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió en la misma red social que "hoy es un buen día para Europa", y manifestó su enhorabuena a Zelenski, Sandu y el primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili.



"Sus países son parte de nuestra familia europea. Y la histórica decisión de hoy de los líderes lo confirma. Muy contentos con el respaldo de los líderes a nuestros dictámenes", indicó en referencia a los informes elaborados por el Ejecutivo comunitario sobre los tres países, los cuales, añadió, "tienen trabajo que hacer antes de pasar a la siguiente fase del proceso".



"Sé que se moverán con rapidez. Saben lo crucial que es para sus democracias, sus economías y sus ciudadanos", apuntó Von der Leyen.



Para la política alemana, las decisiones tomadas hoy en Bruselas "fortalecen a todos", a Ucrania, Moldavia y Georgia, "frente al imperialismo ruso", y también a la UE, dijo.



"Porque demuestra una vez más al mundo que estamos unidos y somos fuertes frente a las amenazas externas", concluyó.



La concesión de la candidatura a Ucrania y Moldavia estaba garantizada antes del inicio de la cumbre, pero los líderes tardaron más tiempo del inicialmente previsto en aprobarla porque el visto bueno estuvo precedido de un debate más amplio sobre el futuro del proceso de ampliación de los Balcanes Occidentales, según diversas fuentes diplomáticas.



Una discusión que se desencadenó tras la frustración que expresaron públicamente los líderes de Albania, Macedonia del Norte, Serbia y Kosovo, al término de la cumbre que la UE celebró esta mañana con los Balcanes Occidentales, que culminó sin un desbloqueo a su proceso de adhesión.



"Lo que está pasando ahora es un serio problema y un duro golpe a la credibilidad de la UE. Estamos perdiendo un tiempo preciado del que no disponemos", afirmó el primer ministro de Macedonia del Norte, Dimitar Kovacevski, en alusión al veto que mantiene Bulgaria para empezar las negociaciones de adhesión con Skopje y Tirana.



Tras esas quejas, Austria y Eslovenia, principalmente, presionaron para explicitar con más claridad en las conclusiones de la cumbre europea la disponibilidad de la UE a acoger a los Balcanes.



Este dato puede concretarse en una alusión explícita a poder conceder a Bosnia y Herzegovina el estatus de país candidato si cumple las condiciones de Bruselas en materia de Estado de Derecho, según otras fuentes.