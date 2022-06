Rusia cita al embajador de la Unión Europea por el bloqueo parcial a Kaliningrado

El Ministerio de Exteriores de Rusia citó hoy al embajador de la Unión Europea (UE) en Moscú, Markus Ederer, tras el bloqueo parcial de mercancías impuesto al enclave báltico ruso de Kaliningrado por Lituania para cumplir con las sanciones de los Veintisiete países del grupo comunitario.



Según la agencia oficial RIA Nóvosti, el alemán Ederer llegó ya al Ministerio de Exteriores.



La víspera Rusia ya citó a la encargada de negocios de Lituania, Virginia Umbrasene, para expresarle la firma protesta por el bloqueo y exigirle la inmediata cancelación de esas restricciones.



El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, viajó hoy a Kaliningrado, donde abordó los problemas del transporte con el gobernador de la región, Antón Alijánov, según la agencia Interfax.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó ayer de "ilegal" la decisión de Lituania y advirtió de que Moscú baraja una respuesta.



"Es una decisión sin precedentes, una violación total. Entendemos que eso está vinculado a la correspondiente decisión de la Unión Europea de extender las sanciones al tránsito (de mercancías). Consideramos esto ilegal", afirmó en su rueda de prensa diaria.



Moscú acusa a Vilna de violar tanto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación de 1994 como la Declaración Conjunta de 2002 sobre el tránsito entre Kaliningrado y el resto del territorio de la Federación rusa.



"No es una decisión de Lituania, sino simplemente la puesta en práctica de lo acordado por la UE", replicó Gabrielius Landsbergis, ministro de Exteriores del país báltico.



El gobernador de Kaliningrado, Antón Alijánov, advirtió que el bloqueo parcial lituano afectará a hasta un 50 % de las mercancías que recibe el territorio, en su mayoría metales, cemento y materiales de construcción.



Los ferrocarriles lituanos recalcaron que el tránsito de pasajeros y de mercancías no sujetas a las sanciones de la UE no está afectado.