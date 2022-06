Zelenski visita en secreto el frente en Lisichansk, en la región de Lugansk

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha realizado una visita secreta a la ciudad de Lisichansk, en la región oriental de Lugansk, donde se está produciendo estos días la mayor ofensiva del ejército ruso, informó el medio The Kyiv Independent.



Según la diputada ucraniana Mariana Bezugla, el presidente recientemente y "en secreto" visitó esta ciudad clave cerca de la línea del frente, en medio de intensos combates en la cercana Severodonetsk.



La legisladora no da más detalles sobre esta visita que no es la primera que Zelenski realiza a un zona donde se producen los bombardeos rusos.



El mandatario visitó el pasado 18 de junio la región de Mikoláiv, en el frente de guerra con el Ejército ruso en el sur del país, en la que entonces fue una de sus primeras salidas de la capital desde el inicio de la guerra el pasado febrero.



Y dos semanas antes, Zelenski abandonó por primera vez Kiev desde el inicio de la guerra para un viaje a Járkov, en el noreste del país, y desde entonces ha acudido también a la región de Zaporiyia, en el frente sur.



Lisichansk, está ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Severodonetsk, controlada casi totalmente por las tropas rusas a excepción de una zona industrial donde se ubica la fábrica química Azot.



En estas instalaciones aún resisten, según las autoridades locales, más de 500 civiles y un número no determinado de soldados ucranianos que se han negado a ser evacuados.