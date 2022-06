Zelenski, la forja de un héroe a la fuerza

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, es “un héroe a la fuerza”, que “ha estado a la altura del desafío que se le ha impuesto”, sostiene el periodista australiano Andrew L. Urban, en entrevista con Efe.



Urban, nacido en Budapest pero radicado en Australia desde hace tiempo, ha escrito junto con el también periodista australiano Chris McLeod “Zelenski, la forja de un héroe. El presidente que desafió a Putin y unió al mundo”, cuya versión en español acaba de ser publicada por Deusto, y en la que presentan casi en tiempo real los acontecimientos que se produjeron en Ucrania desde los días previos al 24 de febrero, cuando las tropas rusas invadieron el país.



En el libro los dos periodistas narran el modo en que Zelenski, un actor cómico metido a político y de ahí a presidente de su país, tuvo que asumir un rol de una importancia extraordinaria, el de mantenedor de un espíritu de unidad nacional frente al invasor y, al mismo tiempo, voz de la conciencia crítica ante Occidente que, en un momento dado, titubeaba sobre la respuesta que había que dar ante la agresión a un país independiente ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.



Según sostiene Urban en la entrevista con Efe, con su actitud, Zelenski “es un ejemplo perfecto de la frase de Shakespeare de que algunos hombres nacen grandes, algunos alcanzan la grandeza y a otros les imponen la grandeza. Él está en esta última categoría” y “ha estado a la altura del desafío que se le ha impuesto”.



Los autores sostienen en el libro que Zelenski es un “Churchill en camiseta”, en el sentido de que les recuerda mucho al papel que desempeñó el primer ministro británico Winston Churchill, cuando en plena II Guerra Mundial se negó a doblegar a su país ante la potencia de fuego nazi y prometió resistir hasta el final, lo que ratificó en un célebre discurso en la Cámara de los Comunes, una de cuyas frases más famosas fue “no nos rendiremos”.



Según Urban “la referencia a Churchill proviene principalmente del rechazo de Zelenski a la oferta de Estados Unidos de huir de Ucrania, y preferir quedarse y buscar el apoyo militar de Occidente, según su famosa respuesta: ‘Necesito munición antitanque, no un viaje’, lo que fue realmente inspirador. Al igual que hizo Churchill contra los alemanes, él uso la palabra para animar a resistir contra los rusos.”



En la entrevista, al igual que en el libro, Urban se muestra muy crítico con el papel que Occidente - en particular Estados Unidos y el Reino Unido- asumió en los primeros momentos de la crisis de Ucrania, una actitud de tibieza que, a su juicio propició que Putin se envalentonara y decidera apostar cada vez más fuerte en esta siniestra partida.



“Como señalamos en el libro, EE. UU., el Reino Unido y la Federación Rusa firmaron en 1994 el Memorando de Budapest por el cual se prometía proteger la soberanía de Ucrania a cambio de que esta renunciara a su gran arsenal atómico como parte de la firma del tratado de no proliferación nuclear”, afirma Urban.



“Vergonzosamente -sostiene- , EE. UU. y el Reino Unido rompieron su promesa de proteger a Ucrania cuando la Federación Rusa la invadió en contravención directa de este acuerdo y otras leyes internacionales. Es posible que alguna vez se revele por qué lo hicieron, pero por ahora está claro que estas dos potencias líderes no tenían ningún plan para lidiar con la agresión de Rusia”.



“Obviamente -argumenta el periodista-, Putin se dio cuenta de esa señal de debilidad”, y la ha aprovechado para “amenazar con 'graves consecuencias' si Occidente proporciona más apoyo militar, más fuerte o mayor a Ucrania, como una zona de exclusión aérea, o aviones de combate, por ejemplo”, aspectos ambos que no se han materializado.



“Estas deplorables amenazas, incluida su insinuación sobre el uso de armas nucleares, son como las de un matón en el patio de la escuela, que amenaza a quienes desean ayudar a la víctima”, afirma Urban.



“Occidente, en concreto EE.UU y Reino Unido, ha defraudado a Ucrania”, insiste Urban, que incide en que en los numerosos discursos de Zelenski, grabados en vídeo en la calle o desde su despacho “queda claro que está decepcionado con la respuesta”.



Urban pone como ejemplo el discurso que ofreció Zelenski por televisión el pasado 4 de marzo, cuando dijo: “Hoy se celebró una cumbre de la OTAN, una cumbre débil, confusa, donde quedó claro que no todos consideran que la batalla por la libertad de Europa sea el objetivo número uno. Hoy, el liderazgo de la Alianza dio luz verde para



más bombardeos de ciudades y pueblos ucranianos...", al aludir a la actitud inicialmente titubeante mostrada ante la invasión rusa.



Pese a todo, y sea cual sea el resultado de la contienda, Urban subraya que “está muy claro que Zelenski ha ganado la guerra de la propaganda contra Putin y ha demostrado la importancia del coraje cuando uno se enfrenta a un matón”.



“Al liderar la resistencia desafiante de su país a la agresión de Rusia, Zelenski ha dañado la imagen de Putin para siempre y Rusia sufrirá las consecuencias de ser un estado paria. Cualquiera que sea el resultado de esa guerra, Zelenski seguirá siendo visto como un estadista y seguirá siendo abrumadoramente popular en su país”, afirma el periodista.