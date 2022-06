La Fed priorizará bajar la inflación al margen de la evolución económica

La Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, aseguró este viernes que su compromiso contra la inflación y a favor de la estabilidad de precios es "incondicional", alertando así de que no mitigará su política, aunque pueda llevar a una recesión.



En un informe entregado ante los comités de Finanzas del Senado y de la Cámara de Representantes de EEUU, los máximos responsables de la Fed -incluyendo a su presidente, Jerome Powell- adelantaron que seguirán con la política monetaria restrictiva iniciada en marzo y que cada vez está siendo más agresiva.



"El comité es perfectamente consciente de que la alta inflación impone grandes dificultades, especialmente entre quienes tienen más problemas para pagar los precios de productos esenciales. El compromiso del comité para restaurar la estabilidad de precios -que es necesaria para sostener un mercado laboral fuerte- es incondicional", indicaron en la Fed.



El banco central estadounidense anunció el miércoles una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos, algo que no ocurría desde hace 28 años, para luchar contra una inflación del 8,6 % disparada por los problemas en las cadena de suministro, la guerra de Ucrania y los ahorros de los consumidores por los estímulos fiscales durante la pandemia.



Subir los tipos de interés es la principal herramienta de la que dispone la Fed para tratar de rebajar la demanda de bienes y servicios y reajustarla a la oferta, lo que, en el largo plazo, debería contribuir a aliviar las tensiones sobre los precios y bajarlos.



Sin embargo, se trata de una operación que conlleva grandes riesgos, puesto que una contracción excesiva del dinero disponible podría hacer entrar en pánico tanto a empresas como a consumidores, desplomar la demanda de bienes y servicios y generar una recesión económica.



La Fed ha reiterado que en ningún caso busca generar una recesión, pero el compromiso "incondicional" con la bajada de precios revelado hoy indica que el banco central está dispuesto a asumir grandes riesgos con tal de aliviar las presiones inflacionarias.



En su informe, el banco central recordó que sus dos objetivos (estabilidad de precios y pleno empleo) son generalmente "complementarios", pero que en circunstancias en que no lo sean, como la actual, es necesario elegir entre uno u otro en función de cómo se prevea que van a evolucionar.



Asimismo indicó que revisará los principios económicos por los que guía este tipo de elecciones en su reunión anual de enero y que llevará a cabo los ajustes que considere necesarios.



También este viernes, Powell se refirió en una conferencia a la posibilidad de que en el futuro la Fed emita una divisa digital (es decir, una criptomoneda equivalente al dólar respaldada y gestionada por el banco central), algo que consideró que podría ayudar a mantener la prevalencia internacional de la divisa estadounidense.



"En el sistema monetario global se están produciendo cambios rápidos que podrían afectar el papel que desempeñe el dólar en el futuro. Una divisa digital estadounidense podría ayudar a mantener la prevalencia del dólar a nivel internacional", apuntó el presidente de la Fed.