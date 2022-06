El Kremlin niega que la reducción de suministros en Nord Stream sea premeditada

El Kremlin negó hoy que la reducción de los suministros de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream sea premeditada, en respuesta a Alemania, que denunció la víspera una "intencionalidad política" en esta decisión.



"No hay premeditación alguna. Es un problema que no tiene nada que ver con nosotros", declaró hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



El representante del Kremlin llamó a los periodistas a dirigir sus preguntas al gigante gasístico ruso Gazprom, y señaló que "nosotros solo sabemos que hubo un problema con unas turbinas, con unas reparaciones generales".



"Se trata de una turbina que no traen de vuelta, que fue bloqueada en algún lugar", añadió, al señalar que esto se debe a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia por la campaña militar en Ucrania.



Gazprom redujo este martes un 40 % la capacidad de suministro de gas a Europa y luego anunció el miércoles que la reduciría en un 33 % más, hasta 67 millones de metros cúbicos diarios, ya que tuvo que detener una turbina de la empresa alemana Siemens.



Según la compañía, Siemens no entregó a tiempo los equipos de bombeo reparados, se superaron los plazos de servicio técnico y se detectaron fallas técnicas en los motores.



Por ello, el número de unidades compresoras en la estación de bombeo de Portovaya, en la región de Leningrado, encargada de bombear el gas por Nord Stream, se redujo a tres.



El grupo tecnológico e industrial alemán Siemens anunció a mediados de mayo su salida del mercado ruso como resultado de la guerra en Ucrania y comenzó a suspender sus operaciones y actividades industriales.



Según la empresa, las sanciones internacionales y las posibles contramedidas afectan a sus actividades en Rusia, especialmente a los servicios ferroviarios y de mantenimiento.



Alemania señaló que la seguridad de abastecimiento está garantizada después del anuncio de Gazprom, pero afirmó que ve una "intencionalidad política" en la reducción del suministro de gas a través de Nord Stream, un criterio que secundó la Comisión Europea (CE).



Recientemente el gigante gasístico ruso cortó el gas a Países Bajos, Polonia, Bulgaria y Finlandia, además de a las compañías Ørsted, principal grupo energético de Dinamarca, y a Shell Energy Europe, que suministra gas a Alemania, por negarse a pagar en rublos por el suministro del hidrocarburo.



Del 1 de enero al 15 de junio las exportaciones de Gazprom a países no pertenecientes a la Comunidad de Estados Independientes (CEI), como los europeos, se redujeron un 28,9 % en comparación con el mismo periodo de 2021, hasta 65.600 millones de metros cúbicos, según los datos publicados hoy por la empresa.



Mientras, las exportaciones a China "están creciendo" a través del gasoducto Fuerza de Siberia.



En el periodo de referencia, Gazprom, según datos preliminares, produjo 226.000 millones de metros cúbicos de gas, un 6,4 % menos que el año pasado.