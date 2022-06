Las autoridades de Mariúpol cifran en 22.000 los civiles en fosas comunes

El asesor del alcalde de Mariúpol, ciudad portuaria ucraniana bajo control de las tropas rusas, afirmó hoy que posiblemente hasta 22.000 personas han sido enterradas ya en fosas comunes.



"A día de hoy, según nuestras estimaciones, ya hay enterradas en fosas comunes entre 20.000 y 22.000 personas. No se sabe cuántas más hay bajo los escombros", dijo Petró Andryushchenko a la televisión ucraniana en declaraciones recogidas por la agencia Unian.



Agregó que nadie entre las tropas rusas "se molesta" en buscar primero los cuerpos de los muertos y retirarlos.



"Básicamente, sencillamente lo rastrillan todo y lo llevan al vertedero. Seamos sinceros, nunca conoceremos a todos los que fueron sacados de esta manera. Y nunca los encontraremos", señaló.



Por otra parte, afirmó que todo el sistema sanitario de los rusos que opera ahora en Mariúpol atiende a menos personas en un día de lo que atendía un sólo departamento terapéutico antes de la guerra.



"Todo esto demuestra que simplemente no hay sistema médico. No hay medicamentos ni equipos, lo que había ha sido llevado a Donetsk o a Rusia", dijo.



El pasado lunes, el alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko, había señalado que las tropas mataron a más de 22.000 habitantes de Mariúpol, el doble de los que murieron a manos de los nazis en la II Guerra Mundial.



Dijo, además, que el número de fosas comunes en los alrededores de Mariúpol está creciendo.



"Destruyeron el 50 % de nuestros edificios de viviendas, es decir, los redujeron a cenizas. Es decir, han hecho más daño que los nazis en dos años de ocupación. Les recuerdo que entre 1941 y 1943 los fascistas, Hitler, mataron a algo más de 10.000 personas", - dijo Boichenko.