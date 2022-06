Ucrania pide reconocer como "genocidio" la agresión de Rusia en el este

El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, ha pedido este martes en Viena que la actual agresión de Rusia contra su país sea reconocida internacionalmente como un "genocidio".



"Pido que se reconozca que se está produciendo un genocidio a la población del este de Ucrania", dijo Stefanchuk en un discurso pronunciado en el Parlamento de Viena.



El legislador acusó a Rusia de "cometer cada día" crímenes de guerra, con un doloroso saldo que refuerza a los ucranianos en su determinación de no ceder en su resistencia, pues "no podemos volver a la normalidad con Rusia", dijo.



"Cada día pagamos un precio horrendo, cada día perdemos 100 soldados, y 500 resultan heridos, sin contar a los civiles muertos y lesionados", recordó exhortando a que se haga justicia.



"En esta guerra, la justicia es tan importante como la victoria", subrayó.



Por otro lado, Stefanchuk alertó de que Rusia no ataca solo a su país, sino que en parte ya lo está haciendo también al resto de la Unión Europea (UE), si bien aún no con armas de fuego.



"Nosotros (los ucranianos) estamos defendiendo la frontera de la Europa civilizada", afirmó.



La guerra que lleva a cabo el Kremlin "es híbrida, con diversas fases: la primera es la de abrir los tentáculos de la información propagandística", le sigue "la de los intereses económicos", creando dependencias en el campo de la energía y con la "compra de políticos", y finalmente, la agresión armada, explicó.



"Ucrania está en la tercera fase, pero (el resto de) Europa ya está en la segunda fase, y nadie sabe cuándo comenzará la tercera", advirtió.



Aseguró que sus conciudadanos no están dispuestos a ceder terreno y se mostró confiando en que terminarán teniendo éxito, ya que "la democracia no puede defenderse rindiéndose", sino que solo logrará consolidarse con una defensa firme.



"Creo que ganaremos esta guerra, tenemos que ser decididos y valientes", dijo el líder del Parlamento ucraniano.



Al mismo tiempo, y evidentemente con la mente puesta en las conocidas reticencias del Gobierno austríaco a conceder a Ucrania el estatuto de candidato al ingreso en la Unión Europea (UE), se dirigió especialmente a los legisladores austríacos para que revisen esa posición.



"Ucrania es parte de Europa (...) el estatus es solo un estatus, pero es un punto jurídico de partida importante", dijo al pedir que el Consejo Europeo dé luz verde a esa aspiración de Kiev en la cumbre que celebra este mismo mes.



"No queremos ningún trato especial, vamos a cumplir de forma sincera con los criterios de Copenhague (...), pero la decisión es un mensaje muy importante para los ucranianos, una gran motivación para continuar con su resistencia", insistió Stefanchuk.