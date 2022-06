La policía ucraniana ha abierto procesos penales por la muerte de 12.000 civiles

La policía ucraniana ha abierto un proceso penal para investigar la muerte de más de 12.000 ucranianos, la mayoría de ellos encontrados en fosas comunes, anunció el jefe de la Policía Nacional, Ihor Klymenko.



En una entrevista con la agencia local Interfax-Ukraine, el jefe policial aseguró que guardan 1.200 cuerpos, también encontrados en fosas comunes, que aún no han podido ser identificados.



Hemos "recibido informes y hemos abierto los procesos penales pertinentes (para investigar) la muerte de más de 12.000 personas, encontradas, muchas de ellas, en fosas comunes", especificó Klymenko.



Señaló que más de 1.500 civiles fueron asesinados solo en la región de Kiev.



"En Bucha, Irpin, Hostomel, Borodianka, (localidades cercanas a Kiev) había muchos muertos tirados en las calles: los francotiradores les dispararon desde tanques, desde vehículos blindados, a pesar de los brazaletes blancos que el ejército ruso obligaba a llevar a la gente", dijo el responsable de la Policía Nacional.



Klymenko agregó que una gran número de civiles fueron encontrados muertos en sus casas y apartamentos.



"Cuando nuestros expertos en explosivos, los investigadores forenses ingresaron en los apartamentos, encontraron estos cuerpos. Por regla general, estas personas murieron a causa de las lesiones causadas por minas explosivas", explicó.



En cuanto a las fosas comunes, como subrayó Klymenko, todavía es demasiado pronto para cuantificar los cuerpos encontrados, ya que los agentes de la ley localizan varios cadáveres cada semana.



"En Bucha, 116 personas fueron enterradas en una de esas tumbas; hubo entierros más pequeños, de cinco a siete personas cada uno. Los residentes recogieron los cuerpos de los muertos y los enterraron en parques", describió en la entrevista.



Según el jefe de la Policía Nacional, en total aproximadamente el 75% de los muertos son hombres, alrededor del 2% son niños y el resto son mujeres: "se trata de población civil, esta gente no tenía nada que ver con las estructuras militares o policiales del país", aclaró.



Al hablar sobre el procedimiento de exhumación de cadáveres, el jefe de la Policía Nacional habló de la complejidad de este proceso.



“Este es un proceso largo, bastante laborioso, porque muchos cuerpos se encuentran en avanzado estado de putrefacción. Seleccionamos el ADN de aquellos familiares que nos contactaron a través de los teléfonos de información y luego comparamos los perfiles de estos familiares con los perfiles de los muertos, enterrados, baleados, que no pudieron ser identificados".



Aún así, al menos 12 fallecidos no han podido todavía ser identificados.