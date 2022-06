Día 110 de la invasión: casi 40.000 rusos muertos y el combate se recrudece

Día 110 de la invasión rusa de Ucrania: los combates en Severodonetsk y Lisychansk se recrudecen, los soldados rusos muertos alcanzarán en junio los 40.000, según el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, y Amnistía Internacional (AI) ha acusado al ejército ruso de utilizar bombas de racimo.

El número de bajas obligará al mando ruso a enviar refuerzos a Ucrania e implicar nuevos grupos tácticos en su afán de tomar el Donbás, región del este parte de la cual autoproclamó su independencia y que fue uno de los argumentos rusos para iniciar la guerra.

En el día 110 de la invasión rusa de Ucrania, estas son las claves y los últimos acontecimientos:

SOBRE EL TERRENO

Los ucranianos, rodeados en Severodonetsk: El ejército ruso, con el apoyo de la artillería, ha logrado asaltar la estratégica ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, y mantiene rodeadas a las tropas ucranianas que quedan en la zona.

Según el último informe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su ofensiva sobre esta ciudad, que podría dar a los rusos el control de toda la región de Lugansk, "el enemigo tuvo un éxito relativo", porque no ha expulsado del todo a las tropas ucranianas y, por ello, "la lucha continúa", asegura en su página de Facebook.

Así, "las fuerzas de ocupación se centran en operaciones ofensivas para rodear a las tropas ucranianas en las áreas de Severodonetsk y (la cercana) Lisychansk, y para bloquear las rutas logísticas desde Bakhmut", otra población de la zona.

Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (EE. UU.), las fuerzas rusas continuaron los asaltos terrestres en Severodonetsk y volaron los puentes que conectan esta ciudad con Lysichansk a través del río Siverskyi Donets en un probable intento de cortar las líneas de comunicación terrestres ucranianas.

40.000 rusos muertos, según Zelenski: El objetivo táctico clave del ejército ruso en el este de Ucrania no ha cambiado, y Rusia intentará desplegar reservas en el Donbás, pero puede perder 40.000 de sus tropas ya en junio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo esto en un discurso de video el domingo 12 de junio, informa Ukrinform.

"El ejército ruso está tratando de desplegar fuerzas de reserva en el Donbás. Pero, ¿qué reservas pueden tener ahora? Parece que intentarán lanzar a la batalla a los reclutas mal entrenados y a los que fueron reunidos mediante movilizaciones encubiertas", señaló.

Y agregó que "los generales rusos ven a su gente simplemente como la carne de cañón que necesitan para obtener una ventaja en número, en mano de obra, en equipo militar. Y esto significa solo una cosa: Rusia puede cruzar la línea de 40.000 de sus tropas perdidas ya en junio. En ninguna otra guerra en muchas décadas han perdido tanto".

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, si Rusia despliega reservistas es probable que este despliegue afecte negativamente la capacidad de sus unidades principales para regenerar su poder de combate durante bastante tiempo, y que los batallones generados de esta manera no tendrán el poder de combate de los normales.

Rusia utiliza bombas de racimo, según AI: El uso indiscriminado por Rusia de armamento prohibido como bombas de racimo ha causado la muerte a cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Járkov, según una investigación desvelada este lunes por Amnistía Internacional (AI).

En su informe "Cualquiera puede morir en cualquier momento" ("Anyone can die at any time"), la organización acusa a las tropas rusas de bombardear indiscriminadamente barrios residenciales de Járkov con cohetes que por su naturaleza tienen escasa precisión para alcanzar objetivos determinados.

Los investigadores de AI hallaron pruebas del uso reiterado de municiones de racimo 9N210 y 9N235, así como de minas dispersables, prohibidas todas ellas por los tratados internacionales.

DIPLOMACIA Y SANCIONES

Suecia y Finlandia negocian su entrada en la OTAN: La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, se reúne en Estocolmo con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para discutir sobre la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia a la Alianza y la invasión rusa en Ucrania.

Stoltenberg expresó este domingo su confianza en que se logrará el ingreso de Finlandia y Suecia pese a los "legítimos recelos de Turquía" en su contra y calificó de "crucial" la próxima cumbre de Madrid, aunque no debe tomarse esa cita como un "último plazo".

"La cumbre de Madrid nunca ha sido considerado como el último plazo para completar la ratificación al ingreso de Finlandia y Suecia", afirmó Stoltenberg, de visita de trabajo en Helsinki, en una comparecencia conjunta con el presidente del país, Sauli Niinistö.