Zelenski constata avances de sus tropas en Zaporiyia y Járkov

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, cree que su ejército está registrando avances en algunas de las zonas ocupadas por los rusos, como Zaporiyia, en el sur, y Járkov, la región del noreste cuya capital es la segunda ciudad en importancia del país.



En uno de sus habituales mensajes grabados en video y emitido esta noche, el mandatario ucraniano confirma, no obstante, que en la primera línea de fuego del este del país, en el enclave estratégico de Severodonetsk, "la situación no ha cambiado mucho", con severos ataques por parte de los rusos.



"Tenemos algo positivo en la región de Zaporiyia, donde es posible interrumpir los planes de los ocupantes", dijo Zelenski.



En Zaporiyia, al sur de la península de Crimea que los rusos ocupan desde 2014, se encuentra la central nuclear más grande de Europa, actualmente bajo control de Moscú.



"Estamos avanzando gradualmente en la región de Járkov, liberando nuestra tierra. Mantenemos la defensa en dirección a Mykolaiv ", precisó el presidente ucraniano.



En su discurso también habló de los daños causados por los ataques rusos sobre infraestructuras estratégicas de Ucrania como autopistas, puentes o antenas de televisión.



De hecho, confirmó la "restauración de la transmisión de televisión en Járkov un día después del bombardeo" que sufrió.



“Golpear centros de televisión, destruir canales de comunicación, dejar a la gente aislada es una táctica de los ocupantes, sin la cual realmente no pueden (triunfar)”, subrayó Zelensky.