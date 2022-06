Arrestan a un joven en Florida acusado de matar a su padre con un rifle

El Departamento de Policía del condado de Miami-Dade (MDPD), en Florida (EE.UU.), arrestó este miércoles a un joven acusado de matar a su padre con un rifle de asalto y luego darse a la fuga, informaron este jueves las autoridades.



Maurice Wright Jr., de 27 años, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por el presunto asesinato de su padre, de 50 años, ocurrido el pasado 30 de mayo en una vivienda del noroeste de Miami.



"Nuestra Oficina de Homicidios ha hecho un arresto por la muerte de Maurice Wright. Los detectives pudieron identificar al sujeto, al hijo de la víctima, y conocieron que se había utilizado un rifle de asalto", dijo el MDPD vía Twitter.



"Con la asistencia de la brecha táctica de nuestro SRT (Equipo de Respuesta Especial), el detenido fue puesto bajo custodia sin incidentes", añadió.



Según las autoridades, Wright Jr fue detenido sin que ofreciera resistencia en un motel ubicado en la céntrica zona de Biscayne Boulevard.



El canal NBC6 indicó, por su parte, que un video casero obtenido por la página Only in Dade, que circula en redes sociales, mostró a varios oficiales del SRT, de la Policía de Miami-Dade, abriendo la puerta de una habitación del motel y deteniendo a Wright Jr.



La víctima fue hallada inconsciente en su vivienda el pasado 30 de mayo, donde el Departamento de Bomberos de Miami-Dade certificó su muerte.



La Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó este miércoles una iniciativa para reforzar los controles de armas de fuego tras los escalofriantes tiroteos de Uvalde (Texas) y Buffalo (Nueva York), aunque es muy posible que no salga adelante en el Senado.



El proyecto de ley contiene las medidas más duras para limitar las armas que ha aprobado en décadas la Cámara de Representantes.