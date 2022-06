Rusia considerará ilegítimas las decisiones del Consejo Ártico sin su presencia

Rusia considerará ilegítimas las decisiones del Consejo Ártico que se tomen sin su participación, declaró hoy el embajador ruso en EE. UU., Anatoli Antónov, tras el anuncio de la reanudación de las actividades de esta organización, que agrupa a los países con las fronteras más septentrionales del planeta.



"Las decisiones en nombre del Consejo Ártico, tomadas sin nuestro país, serán ilegítimas y violan el principio del consenso previsto en sus estatutos", afirmó el diplomático ruso, citado por la agencia rusa Interfax.



El Consejo Ártico anunció este miércoles la reanudación de su actividad, parada desde el 3 de marzo por la invasión rusa a Ucrania, pero sin la presencia de Rusia, uno de los ocho países miembros.



Según Antónov, "un paso como este no puede no generar inquietud no solo a Rusia, como presidente en funciones del Consejo, sino a toda la comunidad internacional, interesada en el futuro desarrollo estable de esta región".



"Constatamos que este formato único de interacción interestatal continúa politizándose", añadió.



El embajador subrayó que es totalmente imposible garantizar de un modo efectivo la solución de los problemas del Ártico sin la participación de Rusia.



"El motivo es evidente, en la zona polar rusa, que ocupa cerca del 60 % de toda la región, vive más de la mitad de la población autóctona del Ártico", explicó.



El diplomático ruso añadió que además, "más del 70 % de todas las actividades económicas polares" se lleva a cabo en territorio ruso.



En un comunicado conjunto, los otros siete países que conforman el Consejo Ártico (Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia) explicaron que implementarán una reanudación "limitada" de la actividad en proyectos que no involucren la participación de Rusia.



La reunión se celebró en la fecha en que estaba previsto el encuentro anual de la organización, que debía celebrarse en la ciudad rusa de San Petersburgo y que fue cancelado por los otros siete países miembros.



A mediados de abril, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que su país está abierto a la cooperación en el Ártico, en medio de las presiones de sus socios en el Consejo, y aseguró que considera esta región un "territorio de diálogo".



El presidente ruso defiende la necesidad de aprobar un plan general de desarrollo de la Ruta Marítima del Norte (RMN) por las aguas árticas hasta 2035, a fin de garantizar el trasporte fiable y seguro por esa vía.



Rusia presenta la ruta como una alternativa viable al canal de Suez, una opción cada vez más asequible debido al repliegue y adelgazamiento de los hielos en las zonas rusas del Ártico.