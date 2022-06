Turquía y Rusia impulsan un plan con condiciones para mover el grano ucranio

Llevar a los mercados los millones de toneladas de cereales bloqueados en los puertos de Ucrania por la invasión rusa sería posible si a Moscú se le dan facilidades para exportar sus propios alimentos y se le suavizan las sanciones, afirmaron este miércoles Rusia y Turquía.



Esas serían algunas de las claves de un "mecanismo" para mover ese alimento y aliviar la crisis de abastecimiento que sufren ya países de África y Asia, al que se refirieron hoy los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Turquía, Mevlüt Çavusoglu, tras reunirse en la capital turca.



Naciones Unidas, Moscú, Kiev y Ankara deberían consensuar las condiciones tanto para garantizar la seguridad de los buques que transporten cereal ucraniano como para facilitar la logística a los barcos que lleven productos agrícolas rusos, anunciaron los dos ministros en una rueda de prensa conjunta.



Ucrania mantiene un cordón de minas antibuque ante sus puertos del mar Negro para evitar desembarcos navales y pide garantías de que Rusia no atacará en este flanco.



GARANTÍAS RUSAS



"El presidente (de Rusia Vladímir) Putin ya dijo que, en caso de que Ucrania acceda a desminar los puertos y dejar salir los barcos, nosotros no aprovecharemos esta situación en el marco de la operación militar especial que está en marcha", señaló Lavrov usando el eufemismo oficial con el que se designa la agresión a Ucrania.



Reprochó, en cambio, al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, haber sugerido que los países europeos deberían mandarle armas antibuques para poder proteger las rutas marítimas.



"Por nuestra parte no hay ningún impedimento. Si las autoridades de Kiev han madurado lo suficiente para hacerlo, estaremos listos para colaborar", afirmó Lavrov.



Çavusoglu, por su parte, opinó que cualquier acuerdo debería facilitar también a Rusia retomar sus exportaciones agrícolas, complicadas ahora por las sanciones europeas a su sistema bancario y el cierre de los puertos a la flota mercante rusa.



SUAVIZAR SANCIONES



"A cambio de permitir la llegada de cereales y aceite de girasol de Ucrania a los mercados internacionales, es totalmente legítimo que haya que quitar los obstáculos a las exportaciones de Rusia", dijo el ministro turco.



"No basta con decir que productos rusos como cereales y abono no están incluidas en las sanciones. Hay que dar también pasos para permitir que los buques que transporten estos productos puedan atracar en puertos y recibir servicios logísticos, así como resolver asuntos de pago bancario", detalló Çavusoglu.



Agregó que el plan debería garantizar que los buques que carguen trigo ucraniano "no lleven armas cuando regresen a Ucrania" y subrayó que Turquía podría "aplicar el plan internacional" cuando se consensúe.



Ankara está dispuesta a proceder al desminado de puertos como Odesa y de escoltar a buques ucranianos a través del mar Negro, según ha informado la prensa turca.



Turquía controla el Estrecho de los Dardanelos y el Bósforo, la entrada al mar Mediterráneo desde el mar Negro, donde tienen costa también Rusia y Ucrania.



Çavusoglu insistió hoy en que la crisis alimentaria causada por la guerra "es muy grave", dado que "la Federación Rusa y Ucrania juntos producen un tercio del cereal del mundo".



CRISIS MUNDIAL



De hecho, los ministros responsables de alimentación de 24 países ribereños del Mediterráneo mostraron hoy su preocupación y pidieron soluciones, durante una reunión en Roma coordinada por Naciones Unidas.



"Las próximas semanas serán cruciales. De Rusia esperamos señales claras y concretas, porque bloquear la exportación del grano supone secuestrar y condenar a muerte a millones de niños, mujeres y hombres", dijo el ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio.



La Unión Europea fue aún más lejos al afirmar hoy que Rusia usa el cereal como "arma".



"Los alimentos se han convertido en parte del arsenal de terror del Kremlin", advirtió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo, al recordar que "unos 20 millones de toneladas de grano están actualmente atrapados en Ucrania".



Recalcó que las sanciones europeas contra Moscú por la invasión de Ucrania no afectan ni a los productos alimenticios básicos ni al comercio de grano u otros alimentos entre Rusia y terceros países.



Las autoridades prorusas de la región ucraniana de Zaporiyia, invadida por las tropas de Moscú, admitieron hoy que están enviando a Oriente Medio, con intermediación de Turquía, trigo sacado de territorio ucraniano que el Gobierno de Kiev califica de "robado".