Rusia afirma que Lavrov no podrá visitar Serbia por las sanciones

Rusia confirmó hoy que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no permiten el sobrevuelo de su espacio aéreo del avión en el que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, iba a viajar a Serbia, por lo que su visita a ese país la próxima semana no podrá efectuarse hoy por hoy.



Un alto cargo en el Ministerio ruso de Exteriores indicó a la agencia Interfax, a la pregunta de si la visita prevista para el lunes y martes queda cancelada, que "nuestra diplomacia aún no ha logrado teletransportarse".



La fuente confirmó que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no han autorizado el sobrevuelo del avión de Lavrov de su espacio aéreo.



La primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, señaló hoy que la visita del jefe de la diplomacia rusa resulta "excepcionalmente complicada" debido a las sanciones internacionales, que prohíbe a los aviones rusos entrar en el espacio aéreo comunitario y de otros países europeos que se han sumado a esta decisión.



La jefa de Gobierno añadió que el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, se está ocupando personalmente de la logística para hacer posible el viaje del ministro ruso a Belgrado.



"Es realmente increíble que la situación en Europa y el mundo sea tal que el presidente de un Estado tenga que ocuparse de este tipo de cosas, como es la logística del viaje de un ministro de Exteriores", afirmó Brnabic.



Serbia, que aspira a ingresar en la Unión Europea, no se ha unido a las sanciones del bloque comunitario.