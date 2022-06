Lavrov califica de "criminal" la política occidental en los Balcanes

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Occidente de desarrollar una "política criminal" en los Balcanes -especialmente en Bosnia-Herzegovina y Kosovo-, antes de una visita a Serbia prevista para el martes.



"Se trata realmente de una política criminal en los Balcanes", aseguró Lavrov en una entrevista de 40 minutos a la televisión pública de la República Serbia de Bosnia-Herzegovina RTRS.



Lavrov se reunirá el 7 de junio en Belgrado con los máximos representantes del Gobierno y la Presidencia de Serbia, así como con el líder secesionista serbobosnio Milorad Dodik.



A su juicio, Occidente quiere prohibir a los pueblos de Bosnia-Herzegovina "su cultura, su tradición y su legado", y consideró ilegítimo el nombramiento del Alto representante internacional para ese país, Christian Schmidt.



Argumentó que ese nombramiento se hizo "sin que nadie preguntara a Rusia, sin el consentimiento de los tres pueblos constitutivos bosnios y sin la confirmación del Consejo de Seguridad de la ONU".



"Occidente quiere convertir a Bosnia-Herzegovina en una base para la ampliación de la OTAN en los Balcanes", agregó.



Bosnia es un país dividido por líneas étnicas y su complicado diseño administrativo, salido de los acuerdos de paz de Dayton para poner fin a la guerra (1992-1995), dificulta la toma de decisiones debido a la debilidad de las autoridades centrales.



La República Serbia de Bosnia es una de las dos entidades constitutivas de Bosnia Herzegovina junto a la Federación musulmano-croata, a su vez dividida en diez cantones.



El bloqueo político ha impedido emprender las reformas necesarias para acercarse a la Unión Europea, mientras que las autoridades serbobosnias han afirmado que bloquearán todo acercamiento a la OTAN, algo que ansían musulmanes y croatas.



Según Lavrov, el único que respeta el acuerdo de paz de Dayton es el líder serbobosnio, Milorad Dodik, criticado por Occidente por sus planes secesionistas.



"Dodik es el único que lucha por los principios de Dayton ante el agresivo Occidente. Occidente no puede imaginarse que un país balcánico sea independiente. Pero nosotros somos una cultura diferente de Occidente", aseguró el ministro ruso.



Lavrov indicó que la Unión Europea incita a Kosovo a no respetar el acuerdo de normalización con Belgrado concluido en 2013 bajo el patrocinio de la UE, "al igual que incitó a Kiev a no cumplir el acuerdo de Minsk de 2015".



Al respecto, dijo que Rusia "apoyará absolutamente" las posturas de Serbia y su pueblo respecto a Kosovo.



Serbia, que aspira a entrar en la Unión Europea, es el único país europeo que no se ha sumado a las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y es uno de los aliados más estrechos de Rusia en el continente.