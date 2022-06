Ucrania afirma haber recuperado parte de la ciudad industrial de Severodonetsk

Las fuerzas ucranianas han recuperado parte de Severodonetsk (este) aunque las tropas rusas todavía controlan aproximadamente la mitad de la ciudad, aseguró el gobernador militar de la región de Luhansk, Serhi Haidai, a través de su cuenta de Facebook.



La ciudad industrial de Severodonetsk es un punto estratégico clave para los rusos en sus esfuerzos por controlar el Donbás.



Inicialmente, según Haidai, los rusos habían logrado tomar el 70 por ciento de la ciudad pero su ataque ha sido repelido y los ucranianos han recuperado posiciones.



"Los rusos no podrán tomar la región en dos semanas como lo había previsto la inteligencia británica", dijo el gobernador.



Según Haidai, el ejército ruso ha sufrido pérdidas significativas en la región y señaló que Ucrania necesitaba artillería de largo alcance para hacer retroceder al enemigo con la que, aseguró "la infantería de los invasores correrá hacia la frontera".



El objetivo de las tropas rusas de lograr un control total sobre Luhansk y Donetsk no se ha logrado, según la versión ucraniana.



Aunque la resistencia ucraniana ha obligado a Vladimir Putin a limitar su objetivo inmediato a conquistar toda la región de Donbás, los funcionarios ucranianos sostienen que sigue decidido a someter a todo el país.



"El objetivo principal de Putin es la destrucción de Ucrania. No retrocede en sus objetivos, a pesar de que Ucrania ganó la primera etapa de esta guerra a gran escala", dijo el viernes a la televisión nacional la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar.