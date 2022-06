Musk rectifica tras amenazar con despedir al 10 % de la plantilla de Tesla

El empresario Elon Musk rectificó este viernes al afirmar que Tesla solo despedirá a un 10 % del personal de oficinas, y no de toda la empresa como había señalado el jueves provocando una caída en bolsa de la empresa.



Las acciones del fabricante estadounidense de automóviles cerraron en Nueva York a 703,55 dólares, un 9,22 % por debajo del valor que tenían el jueves.



Musk envió el jueves un mensaje a los directivos de la compañía, que fue filtrado a la prensa, en el que solicitó una reducción del 10 % de la plantilla porque tiene el presentimiento de que la economía atravesará momentos difíciles.



Este viernes, en otro correo electrónico, esta vez enviado a todo los empleados de Tesla, el empresario dio marcha atrás y explicó que el recorte laboral solo afectará a ciertos departamentos.



Según reveló la cadena estadounidense CNBC, el último mensaje de Musk señala que Tesla reducirá el 10 % de su personal de oficina porque considera que algunas áreas tienen una plantilla excesiva.



"Esto no se aplica a nadie que esté montando autos, paquetes de baterías o instalando paneles solares" dijo Musk, quien añadió que la plantilla en esas áreas de hecho aumentará.



La corrección de Musk también se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticase al empresario por justificar su decisión de despedir trabajadores por un presentimiento sobre la hipotética mala salud de la economía.



Biden declaró este viernes que, mientras Tesla quiere recortar empleos, competidores como Ford o Stellantis han anunciado miles de millones de dólares de inversiones en Estados Unidos para aumentar su producción y que crearán miles de puestos de trabajo.



Tras destacar la creación de empleo de los rivales de Tesla, el presidente, que en el pasado ya se ha enfrentado al excéntrico empresario quien a su vez se ha alineado con posiciones defendidas por el exmandatario Donald Trump (2017-2021), le deseo a Musk "mucha suerte con su viaje a la Luna".



Musk respondió a Biden en Twitter con un "¡gracias señor presidente!" y un comunicado de NASA en el que comunica que SpaceX, otra empresa del empresario, ha sido elegida para transportar astronautas estadounidenses a la Luna.



En otro tuit, Musk dijo que la gerontocracia, en referencia a los Gobiernos de ancianos, es un problema que podría solucionarse con limitar la edad máxima en el mundo de la política. Biden tiene 79 años.



Hace dos días Musk, el hombre más rico del mundo según Forbes, dijo a los trabajadores de Tesla que se olviden de trabajar de forma remota y que tienen que elegir entre estar un mínimo de 40 horas a la semana en las oficinas de la empresa o dejar el fabricante de automóviles.



"Cualquiera que desee trabajar de forma remota debe estar en la oficina durante un mínimo (y quiero destacar 'mínimo') de 40 horas a la semana o abandonar Tesla", afirmó Musk.



Musk justificó su decisión porque, dijo, la creación y producción de los productos más interesantes que hay en el planeta no se puede realizar a través de llamadas telefónicas.