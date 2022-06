Muere otro comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán

Otro coronel del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán murió en la ciudad de Karaj, el segundo comandante en dos semanas de la fuerza de élite Quds, la unidad que supervisa las operaciones militares de Irán en el extranjero.



Según la agencia oficial iraní de noticias IRNA, que cita a una fuente no identificada, el coronel Ali Esmaílzadeh murió durante un "incidente en su residencia" hace días en la ciudad de Karaj, a unos 36 kilómetros al oeste de la capital, Teherán.



La fuente indicó que el motivo del incidente está bajo investigaciones y no dio detalles sobre ello, pero negó que haya sido asesinado.



Algunos medios informaron que Esmaílzade se cayó desde el balcón de su casa; Sabreen news cercano a la Guardia Revolucionaria en su cuenta de twitter así lo explicó y calificó su muerte como "sospechosa".



El 22 de mayo un coronel de la Guardia Revolucionaria de Irán llamado Sayyad Khodaei fue asesinado por dos hombres en una motocicleta mediante 5 disparos , en la puerta de su casa en el centro de Teherán.



Israel informó a Estados Unidos de que fue el responsable de la muerte de Khodaei, y que el asesinato era "una advertencia a Irán para que detenga las operaciones de un grupo encubierto dentro de la fuerza Quds, conocido como Unidad 840", según reveló el diario The New York Times, que citó a un funcionario de los servicios de inteligencia, Irán prometió venganza.