Los duques de Sussex no estarán con Isabel II en el saludo real

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, están este jueves en el Reino Unido para participar en los festejos oficiales por el Jubileo de Platino -que conmemora los 70 años del trono de Isabel II-, pero no estarán junto a la monarca en el tradicional saludo desde el balcón del palacio de Buckingham.



Las celebraciones, que se prolongarán hasta este domingo, arrancan hoy con el llamado "Trooping the Colour", el desfile de los regimientos británicos que tendrá lugar en la sede de la guardia de caballería -Horse Parade-, en el centro de Londres.



A este importante desfile, que destaca por el color de la guardia real -con sus trajes rojos y los altos sombreros revestidos con piel de oso-, asistirán otros miembros de la familia real, entre ellos los duques de Sussex, así como invitados especiales.



Según adelantaron los medios locales, el príncipe Enrique y Meghan Markle, que se apartaron de la Casa Real en 2020, seguirán este desfile desde un balcón de Horse Parade, pero después no estarán en el balcón donde la reina saludará a la multitud congregada ante la residencia oficial de la familia real.



Los duques de Sussex, que residen en California (EE. UU.), han viajado a Londres con sus dos hijos, Archie y Lilibet.



Debido a los problemas de movilidad, la soberana, de 96 años, no estará en el patio de armas de Horse Parade, por lo que el saludo a los distintos regimientos estará a cargo del príncipe Carlos, heredero de la corona británica, en nombre de su madre.



En la avenida "The Mall", que une el palacio de Buckingham con la zona gubernamental de Whitehall, numerosas personas, en su mayoría portando la "Union Jack" (bandera británica), así como sombreros de colores, se han congregado para seguir de cerca el desfile.



Las calles y las tiendas están decoradas con banderas del país, y algunos comercios tienen fotografías de Isabel II y todo tipo de parafernalia sobre el jubileo.

