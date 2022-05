Zelenski se queja de la tardanza de la UE en aprobar nuevas sanciones a Rusia

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, se quejó de la tardanza de la Unión Europea (UE) en aprobar un nuevo paquete de sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania, que incluiría un embargo al petróleo, y se preguntó por qué se le permite a algunos socios bloquear el plan.



En su habitual declaración grabada anoche, que recogen este viernes las agencias ucranianas, Zelenski se refirió a "las semanas que lleva la UE intentando acordar un sexto paquete de sanciones contra Rusia" y recordó que Moscú "recibe casi mil millones de euros al día de los europeos por el suministro de energía", lo que le permite seguir financiando la invasión a Ucrania.



La UE lleva semanas debatiendo una sexta ronda de sanciones económicas a Rusia que incluirían un embargo a las importaciones de petróleo ruso, una medida que requiere unanimidad para su aprobación, pero a la que se opone Hungría alegando que perjudicaría gravemente a su economía.



"¿De dónde han sacado tanto poder los que bloquean el sexto paquete? ¿Por qué se les sigue permitiendo tener tanto poder, incluso en los procedimientos intraeuropeos?", se preguntó el presidente ucraniano sin mencionar a Hungría, tras agradecer a los "países amigos" que impulsan las nuevas sanciones.



Zelenski recordó que lo que está en juego en estas decisiones para presionar a Rusia es "literalmente" la vida de los ucranianos, y aseguró que "cada día de retraso, de debilidad, de disputas diversas o de propuestas para 'apaciguar' al agresor a costa de la víctima son nuevos ucranianos muertos, y nuevas amenazas para todos" en Europa.



El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha descartado la inclusión del embargo al petróleo ruso en el próximo paquete de sanciones a Moscú por la dependencia de su país y no contar con una propuesta de la UE detallada que le garantice la financiación para buscar un suministro alternativo.



"La catástrofe podría haberse detenido si el mundo hubiera tratado la situación en Ucrania como propia, si los fuertes del mundo no hubieran jugado con Rusia, si hubieran presionado realmente para poner fin a la guerra", dijo Zelenski, que prometió que "Ucrania siempre será un estado independiente y no se resquebrajará".



"La única pregunta es qué precio tendrá que pagar nuestro pueblo por su libertad, y Rusia por esta guerra sin sentido lanzada contra nosotros", añadió.

