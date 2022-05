Nuevas fotos muestran a Boris Johnson brindando en una fiesta en pandemia

Nuevas fotos difundidas este lunes muestran al primer ministro británico, Boris Johnson, brindando en una fiesta de despedida celebrada en la sede del Ejecutivo el 13 de noviembre de 2020, durante las restricciones por la covid.



Las cuatro imágenes, obtenidas por el canal "ITV", muestran a Johnson en actitud distendida y alzando una copa mientras se dirige a sus colaboradores en esa celebración, en la que se pueden ver botellas de alcohol y comida para picar.



En las fotos aparecen ocho personas, en un momento en el que las reglas anticovid prohibían socializar bajo techo a más de dos personas de diferentes hogares.



Estas imágenes, que añaden más presión sobre Johnson por el incumplimiento de las leyes anticovid en Downing Street, se conocen poco antes de que se difunda el esperado informe independiente de la alta funcionaria Sue Gray sobre las fiestas en la sede del Ejecutivo, un escándalo conocido como el "Partygate".



Está previsto que ese informe, cuya publicación fue parcialmente pospuesta para que la policía completase su propia investigación, arroje nueva luz y documente las celebraciones que violaron la normativa.



La Policía Metropolitana de Londres (Met o Scotland Yard) anunció el pasado jueves la conclusión de su investigación sobre esas reuniones sociales, en la cual ha emitido 126 multas, entre otros una a Johnson, su esposa, Carrie, y el titular de Economía, Rishi Sunak.



Las fotos divulgadas por ITV News fueron tomadas en la despedida del entonces director de Comunicación de Downing Street, Lee Cain, y según el canal había más participantes que los ocho que aparecen en las imágenes.



En varias de estas imágenes, Johnson aparece dando un discurso y con un vaso de espumoso en las manos, mientras que hay varias botellas de vino y de espumoso sobre la mesa.



La Policía Metropolitana, cuya investigación ha sido muy cuestionada por la oposición, no multó al primer ministro por su participación en esta celebración.



"Boris Johnson dijo repetidamente que no sabía nada sobre infracciones legales; ahora no hay duda, mintió. El primer ministro ha degradado su cargo. Él hizo las reglas y él las rompió", dijo en Twitter la "número dos" de la oposición laborista, Angela Rayner.

