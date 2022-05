La Inteligencia ucraniana asegura que Putin sufrió un intento de atentado

El presidente ruso, Vladimir Putin, sufrió un intento de atentado poco después de ordenar la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, aseguró Kyrylo Budanov, jefe de la dirección general de Inteligencia del Ministerio ucraniano de Defensa.



"Hubo un intento de asesinar a Putin... Incluso se dice que fue atacado, no hace mucho tiempo, por representantes del Cáucaso", precisó Budanov en una entrevista que publica este martes el medio ucraniano Ukrainska Pravda.



El jefe del inteligencia ucraniana indicó que se trata de "una información no pública. (Fue un) intento absolutamente fallido, pero realmente pasó… Fue hace como dos meses", pero no concreta quien podría estar detrás de la autoría de ese supuesto ataque.



"Repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo", reiteró Budanov.



La información ofrecida por los servicios de inteligencia ucranianos, que también han señalado estos días que se estaba preparando un golpe de estado en Rusia contra Putin, no han podido ser contrastadas con una fuente independiente.

