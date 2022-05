Rusia dice que no ha puesto plazos para la campaña militar en Ucrania

El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, dijo este martes que Rusia no se ha puesto plazos para la "operación militar especial" en Ucrania.



"No corremos para cumplir un plazo (concreto)", dijo Pátrushev en una entrevista con el periódico Argumenti y Fakti, coincidiendo con los tres meses de la campaña militar rusa en Ucrania.



Agregó que "todos los objetivos fijados por el presidente" ruso, Vladímir Putin, serán cumplidos.



"No puede ser de otra manera porque la verdad, incluida la verdad histórica, está de nuestra parte", aseveró.



Asimismo, reiteró que la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN sería "una amenaza directa" para Rusia, que se verá obligada a "reaccionar".



Para Pátrushev, la Alianza Atlántica no es un bloque defensivo, sino un bloque "ofensivo y agresivo".



La semana pasada, el jefe del Consejo de Seguridad consideró que la campaña antirrusa lanzada supuestamente por EEUU y sus socios demuestra que Ucrania es un pretexto para una "guerra no declarada" contra Rusia.



"La campaña global contra Rusia lanzada por los estadounidenses y sus satélites demuestra de manera convincente que Ucrania se ha convertido en un pretexto para librar una guerra no declarada contra Rusia", dijo.



Pátrushev se mostró convencido de que "las intenciones de desatar tal guerra se tramaron mucho antes de febrero", cuando Rusia lanzó su campaña militar en Ucrania, y "se habrían implementado independientemente de las acciones de la Federación Rusa".

