El ganador de las elecciones de Australia anuncia nueva política climática

El líder laborista australiano Anthony Albanese, quien jurará al cargo de primer ministro del país oceánico el lunes, confirmó que su nuevo Gobierno cambiará diversas políticas, especialmente las referidas a la crisis climática.



"Habrá algunos cambios en las políticas, particularmente en lo que se refiere al cambio climático y nuestro compromiso internacional en esos asuntos", dijo Albanese a periodistas en Sídney, tras la victoria el sábado en los comicios en los que aún no queda claro si su partido obtendrá la mayoría absoluta o deberá formar alianzas para gobernar.



Los laboristas apuntan a reducir las emisiones contaminantes de Australia en un 43% para 2030, respecto a 2005, un compromiso más ambicioso que el 26-28 % del saliente gobierno de la coalición nacional, criticado tanto dentro del país como a nivel internacional por no tomar medidas más decisivas contra la crisis climática.



Con miras a participar en la cumbre que se celebrará el martes en Tokio de los líderes de la alianza cuadriteral llamada QUAD que integran Australia, Estados Unidos, la India y Japón, Albanese, además de su titular de Exteriores, Penny Wong, y su equipo económico jurarán el lunes al cargo en Camberra.



Al día siguiente, Albanese retornará a Australia para comenzar a gobernar.



Por ahora, la Comisión Electoral Australiana otorga 74 escaños a los laboristas -cerca de los 76 que conceden mayoría absoluta-, frente a unos 52 que habría obtenido la coalición Liberal- Nacional de Scott Morrison, quien anoche admitió su abrumadora derrota.



Según el cómputo provisional oficial, la formación Alianza de Centro y el ultraderechista Partido de Katter obtienen un escaño cada uno, mientras que la próxima Cámara de Representantes de 151 asientos, contaría con 10 diputados independientes que apuestan por medidas contra el cambio climático.



También se prevé que el Partido Verde gane entre uno y tres escaños en estos comicios, en los que aún no se han declarado oficialmente a los ganadores de la totalidad de la Cámara de Representantes, donde se forma gobierno, ni de los 40 de los 76 asientos del Senado.



La campaña electoral ha girado principalmente sobre aspectos económicos y al alza del coste de vida, a raíz de la inflación del 5,1 % -la más alta en décadas-, la política exterior, la igualdad de género, además del cambio climático, un tema que ha ido preocupando más tras tres años de incendios, sequías, inundaciones y el blanqueo de corales.

