Los rusos atacan línea de ferrocarril a 20 kilómetros de la frontera polaca

Las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra una rama del ferrocarril de la región ucraniana de Leópolis, en el distrito de Yavoriv, apenas a unos 20 kilómetros de la frontera polaca, aunque no causó víctimas, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Maksym Kozytsky.



"Esta la noche, el enemigo lanzó un ataque con misiles contra la infraestructura de la rama regional de Leópolis Railway en el distrito de Yavoriv. La explosión dañó la infraestructura ferroviaria. No hubo informes de heridos o muertos. Previamente, más misiles llegaron desde el este", escribió Kozytsky en su página de Facebook.



A su vez, el alcalde de Leópolis, Andriy Sadovy, precisó que las ventanas de las casas adyacentes al lugar del impacto habían saltado por los aires.



“Y todo esto (ocurrió) en una zona que está a apenas 20 kilómetros de la frontera con la Unión Europea”, escribió el alcalde en su cuenta de Telegram.



Además, las unidades de defensa aérea del Comando Aéreo Oeste de las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron esta noche tres misiles de crucero disparados contra el territorio de la región de Leópolis.



Según Sadovy, anoche hubo dos ataques aéreos y dos oleadas masivas de cohetes en la región.



"Ni un solo misil llegó a impactar en Leópolis. Las fuerzas de defensa aérea trabajaron bien. Por lo tanto, no sabemos si nuestra ciudad fue el objetivo esta vez... Realmente fue uno de los ataques más grandes en la región en términos de número de misiles", precisó el alcalde.



Esta ciudad, ubicada en el oeste del país y muy cerca de la frontera con Polonia, no ha sido objeto de muchos ataques por parte de los rusos desde que comenzaron la invasión del país, el pasado 24 de febrero.



Leópolis ha sido además un lugar de tránsito para las decenas de miles de ciudadanos ucranianos que han querido abandonar el país y refugiarse en otras naciones de la Unión Europea.

