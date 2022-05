Baerbock dice que el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN será "rápido"

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, afirmó este domingo en Berlín que el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN se producirá con rapidez una vez que esos países presenten su demanda de adhesión y que no habrá una "zona gris" que afecte a su seguridad.



Baerbock afirmó que los dos países "han sido empujados" por la invasión rusa de Ucrania a pedir su ingreso en la OTAN, un organización a la que dijo antes no consideraban que debían adherirse y que ahora ven como una garantía para su defensa ante la amenaza procedente de Moscú.



"No puede haber una fase en la que no esté claro cuál es su estatuto y por eso como Gobierno federal hemos preparado todo para proceder a una ratificación muy muy rápida" de esos dos países, dijo Baerbock en alusión a la duración del proceso de ingreso de suecos y finlandeses.



"Este es un momento realmente histórico en una situación trágica. Normalmente esta reunión se había planteado como un encuentro informal, por primera vez en la historia de la OTAN, y es algo en lo que uno no piensa cuando considera a la OTAN" pero dijo que el formato es adecuado "para que podamos hablar de manera franca".



La adhesión de los dos países nórdicos encuentra la bienvenida de la mayoría de los miembros de la alianza pero Turquía ha manifestado su oposición a apoyar esa ampliación.



"Puede que tomemos una decisión que no habríamos tomado antes del 24 de febrero", dijo la ministra alemana, anfitriona de la reunión informa de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica en Berlín.



"La OTAN siempre fue una alianza para la defensa y siempre lo seguirá siendo pero antes del 24 de febrero (fecha del inicio de la invasión rusa de Ucrania) para algunos países no era la cosa más importante", reconoció Baerbock.



"Esto ha cambiado especialmente para los amigos de la Europa nórdica, Suecia y Finlandia. No querían unirse a la OTAN pero ahora están siendo empujados a adherirse porque todos queremos vivir en paz y seguridad", manifestó la ministra verde, integrante del tripartito alemán que preside el socialdemócrata Olaf Scholz.



Baerbock dijo sobre los ministros de Suecia y Finlandia, que asisten como invitados a la reunión de Berlín, que "no solo son socios muy cercanos, hemos tenido ya misiones conjuntas y nuestras puertas están más que abiertas".



Consideró la ministra alemana que si esos dos países se adhieren finalmente a la OTAN harán "incluso más fuerte" a la Alianza.

