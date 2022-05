La OTAN felicita a Ucrania por la victoria en Eurovisión y aborda su ampliación

La OTAN felicitó este domingo a Ucrania por su victoria en el festival de Eurovisión, celebrado el sábado en Italia, y consideró que ello muestra el "inmenso apoyo público" a ese país al comienzo de la segunda jornada de un encuentro informal de ministros de Exteriores de la alianza en Berlín.



"Me gustaría felicitar a Ucrania por ganar el festival de Eurovisión y esto es algo que no digo de una manera ligera porque ayer vimos el inmenso apoyo público de toda Europa y Australia por su coraje", declaró a la prensa el vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoana.



"Desde luego, la canción fue hermosa", agregó Geoana sobre el tema interpretado en Turín (norte de Italia por Kalush Orchestra, el representante ucraniano en el festival musical.



"Por lo tanto el mensaje que queremos enviar al señor Putin es que ellos han comenzado la guerra más brutal y cínica desde la II Guerra Mundial y que seguramente se ha sorprendido por el valor del pueblo ucraniano y la unidad política de Occidente", agregó Geoana en un mensaje al presidente ruso.



"Así que lo digo es que estamos unidos, somos fuertes y ayudaremos a Ucrania a ganar esta guerra", dijo el vicesecretario general de la Alianza Atlántica.



Geoana aludió a que el sábado, cuando los ministros de Exteriores de los 30 miembros de la OTAN comenzaron su reunión informal, hubo una discusión, y "como siempre en la OTAN, hubo un intercambio franco e intenso, esto es algo que siempre discutimos".



Geoana mencionó la posición de Turquía, que ha mostrado su oposición a la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, candidaturas que esos países tienen previsto presentar en los próximos días y que los ministros abordan en su reunión de Berlín.



"Turquía es un aliado importante, han expresado preocupaciones que estamos abordando entre amigos y aliados y confío en que si estos dos países deciden, entiendo que en los próximos días, intentar su ingreso en la OTAN, seremos capaces de darles la bienvenida y que podamos encontrar todas las maneras de hallar un consenso", dijo Geoana.



"La OTAN siempre respetará el derecho de los países en Europa y en todo el mundo de elegir su propio camino, esto no está sujeto al veto de nadie, se trata de una discusión entre el país y la organización a la que se quiere unir", agregó.



Geoana aludió a la posibilidad de que la OTAN aborde también en el futuro la adhesión de Georgia y recordó que "la política de puertas abiertas sigue siendo sacrosanta para la OTAN y puedo decir que Georgia es un socio muy importante".



"El Mar Negro está adquiriendo cada vez más importancia , estamos viendo las consecuencias del bloqueo en el Mar Negro en el intento ruso de ahogar la economía de Ucrania y también para crear inseguridad alimentaria en muchas otras partes del mundo", dijo Geoana.



La guerra en Ucrania y la ampliación de la OTAN con la adhesión de Suecia y Finlandia, que ya han mostrado oficialmente su posición favorable a pedir formalmente su ingreso, son los asuntos principales que abordan este domingo los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica.



A la reunión asisten además en calidad de invitados los ministros de Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, y sueca, Ann Linde.

TE RECOMENDAMOS