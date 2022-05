Frustran ciberataques de un grupo prorruso durante las votaciones de Eurovisión

La policía italiana logró frustrar varios ciberataques lanzados por un grupo prorruso durante las votaciones y otros momentos del festival de Eurovisión'22, que concluyó anoche en la ciudad de Turín (norte) con la victoria de Ucrania, informaron hoy fuentes policiales.



Los "hackers" del colectivo Killnet y su rama "Legión" intentaron infiltrarse en la noche de apertura y durante la final, en particular durante las operaciones de votación, dijo la Policía Nacional italiana, que reforzó su colaboración con la Televisión Pública RAI "para garantizar la seguridad durante los eventos internacionales".



"La actividad preventiva llevada a cabo por la policía sobre la base del análisis de la información tomada de los canales de telegramas del grupo prorruso, también permitió inferir importante información de seguridad, ya compartida con la RAI para la prevención de nuevos eventos críticos", aseguró en un comunicado.



La policía activó una sala de operaciones dedicada a Eurovisión, en la que trabajaron técnicos y especialistas policiales del Centro Nacional Anticrimen Informático para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNAIPIC) durante las 24 horas del día, lo que permitió neutralizar los ciberataques.



En total, la sala realizó más de 1.000 horas de seguimiento con la intervención de más de 100 especialistas, que vigilaron la red y analizaron miles de millones de datos informáticos de las distintas plataformas sociales.



"Durante las actividades, se llevaron a cabo millones de análisis de datos de IPs comprometedoras, lo que permitió emitir importantes procedimientos, gracias a los cuales se mitigaron y repelieron los ataques", explicó la policía en la nota.



En particular, se mitigaron varios ciberataques de tipo DDOS dirigidos contra las infraestructuras de red durante las operaciones de votación y la interpretación de las canciones.



A partir del análisis de las pruebas, el CNAIPIC de la Policía identificó varios "PC-Zombies" utilizados para el ciberataque, mientras que el análisis y la investigación posteriores esbozaron el mapa geográfico de los ataques desde el extranjero, añadieron las fuerzas del orden.



La banda ucraniana Kalush Orchestra y su tema "Stefania" lograron este sábado, en plena guerra, una importante victoria no solo musical, sino también moral y mediática, al hacerse con el micrófono de cristal de Eurovisión 2022 cantando a la madre patria.



Ucrania se impuso por delate del Reino Unido y España, segundo y tercero, respectivamente.

