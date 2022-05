Rusia recomienda a sus ciudadanos que se abstengan de viajar al Reino Unido

Rusia recomendó hoy a sus ciudadanos abstenerse de viajar al Reino Unido e incluso de intentar obtener un visado para ese país.



"Tomando en cuenta la política inamistosa de Gran Bretaña hacia nuestro país y para evitar perjuicios financieros y otros posibles problemas, recomendamos a los ciudadanos rusos abstenerse si es posible de viajar a Gran Bretaña y de obtener visados de ese país", señaló el ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.



Exteriores indicó que en el último tiempo ha recibido numerosas quejas de ciudadanos que aseguran que les es "prácticamente imposible o muy difícil" obtener visados de Gran Bretaña.



"Mientras no se normalice la situación vamos a actuar de la misma manera con los británicos", añadió.



Según Moscú, no solo los turistas experimentan dificultades para obtener visados del Reino Unido, sino también los rusos que tienen contratos de trabajo en ese país o que desean visitar a sus parientes.



"Hemos planteado esta situación inaceptable a la embajada británica en Moscú y exigido explicaciones claras sobre la esencia del problema", agregó Exteriores.



La diplomacia rusa calificó de inaceptables las declaraciones de la parte británica acerca de que los servicio consulares del Reino Unido dan prioridad a la tramitación de la peticiones de visado de refugiados ucranianos, lo que retrasa el examen de la solicitudes rusas.



Además, recalcó Exteriores, la situación de agrava por el hecho de que los aranceles consulares deben pagarse con tarjeta de crédito en una página web británica, que no acepta las emitidas por los bancos rusos debido a la sanciones occidentales contra Rusia por su "operación militar especial" en Ucrania.



El Gobierno del Reino Unido, encabezado por el primer ministro Boris Johnson, se ha convertido en uno de los principales aliados de Ucrania en su resistencia a lo que Rusia llama "operación militar especial".

