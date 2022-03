El líder de Duma rusa propone vender mercancías en rublos a países inamistosos

El presidente de la Duma del Estado o Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, propuso hoy ampliar la lista de mercancías que se exportarán en rublos a los "países inamistosos", y no limitar esta medida a las ventas de gas natural.



"Sería correcto, donde convenga a nuestro país, ampliar la lista de mercancías que se exportan en rublos e incluir fertilizantes, grano, aceite, petróleo, carbón, madera, etc.", escribió Volodin en su cuenta de Telegram.



El legislador recalcó que los países europeos cuentan con todos los mecanismos de mercado para pagar en rublos.



"No es ninguna tragedia. Es mucho más terrible cuando hay dinero, pero no hay mercancía", añadió.



Rusia ha declarado que no suministrará gas a los países europeos en caso de que no accedan a pagar por los envíos en rublos, tal y como ha pedido Moscú.



El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció la semana pasada que el país rechazará el pago del gas ruso en divisas, incluido el dólar y euro, y que cobrará solo en rublos los suministros a los países "inamistosos entre ellos, los de la Unión Europea (UE), EEUU o Reino Unido.



Explicó que la medida es en respuesta a la sanciones adoptadas contra Rusia por su "operación militar especial" en Ucrania.



El Gobierno y el Banco Central de Rusia, así como el consorcio gasístico Gazprom, presentarán mañana, jueves, un informe requerido por Putin sobre las medidas a tomar para transferir el pago por el combustible en rublos.



La exigencia de pagar en rublos los suministros de gas ruso ha sido rechazada de plano por los países importadores, que argumentan que los contratos señalan que las monedas de pago son el dólar y el euro.



"Los políticos europeos tienen que dejar de buscar justificaciones de que por qué sus países no pueden pagar en rublos", subrayó el presidente de la Duma.



Rusia sostiene que los importadores del gas pueden comprar los rublos en el mercado interno ruso para pagar los suministros.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, llamó este martes a las compañías europeas a asumir las nuevas realidades que surgen en medio de las tensiones entre Rusia y Occidente.



"Las compañías deben comprender que hay un cambio de coyuntura, un cambio absoluto de la situación creada por la guerra económica desatada en contra de Rusia", afirmó.

