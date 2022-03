Rusia retira parte de sus tropas de Kiev para centrarse en conquista del Donbás

El Ejército ruso inicio hoy el repliegue de parte de sus tropas de los alrededores de Kiev y de la asediada ciudad norteña de Chernígov para centrarse en la conquista del Donbás, objetivo primordial de la actual campaña militar rusa en Ucrania.



"El enemigo ruso lleva a cabo la retirada de unidades individuales de los territorios de las regiones de Kiev y Chernígov", informó el Mando General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su último parte militar del mediodía.



Dicho repliegue se produjo horas antes de que en Estambul los negociadores rusos anunciaran la decisión de "reducir la actividad militar" en ambas regiones con el fin de contribuir a la firma de un acuerdo de paz con Kiev.



KIEV, LAS TROPAS RUSAS AFLOJAN EL CERCO



Los negociadores rusos hablaron por vez primera de la voluntad de Moscú de dar pasos para la desescalada. Uno militar, el repliegue en el norte, y otro político, el traslado de las propuestas ucranianas al presidente ruso, Vladímir Putin.



La Administración Estatal Regional de Kiev, territorio muy castigado por los combates desde hace varias semanas, admitió también el reagrupamiento de las fuerzas rusas y su traslado a Bielorrusia.



"Precisamente, del territorio de Bielorrusia es de donde llegaron los invasores rusos a la región de Kiev el primer día de la guerra", señaló en su cuenta de Telegram.



Con todo, los soldados ucranianos no bajan la guardia, ya que advierten del "alto riesgo" de que en su retirada los rusos ataquen infraestructuras civiles y militares.



"Los militares ucranianos están listos para cualquier escenario y, por supuesto, contemplamos cualquier opción de defensa", subraya la administración militar.



CHERNÍGOV, EL SEGUNDO MARIÚPOL



Moscú también anunció que aflojará el asedio de Chernígov, comparada con Mariúpol (mar de Azov) por el ensañamiento del bombardeo enemigo.



Está sin electricidad, calefacción y agua, y el gas solo se suministra parcialmente.



Según informó hoy el Ayuntamiento, en la ciudad han muerto 350 personas desde el pasado 24 de febrero, a los que hay que añadir las decenas de personas que son ingresadas diariamente en el hospital.



"Chernígov está en una situación difícil. Para empezar, se mantienen las líneas de abastecimiento. La voladura de los puentes no significa la destrucción de todo. La ciudad resiste", admitió Oleksiy Arestóvych, asesor presidencial.



Acusó a las tropas rusas de utilizar la misma estrategia que en Mariúpol. "Cuando no pueden ganar en el campo de batalla, entonces (recurren al) terrorismo contra los civiles", denunció.



A su vez, al menos siete personas murieron en un ataque perpetrado desde la anexionada península de Crimea contra la administración regional de Mykolaiv, en el sur del país.



DONBAS, LOS COMBATES SE INTENSIFICAN



Coincidiendo con las negociaciones de Estambul, Kiev destacó que en el Donbás, especialmente en la región de Donetsk, los rusos habían intensificado tanto los disparos con armamento pesado como las acciones de asalto.



"Se ha reducido notablemente el potencial militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que nos permitirá centrar nuestra atención y nuestros mayores esfuerzos en lograr el principal objetivo, la liberación del Donbás", reiteró hoy el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.



Además de que, "en general, las principales misiones de la primera etapa se han cumplido", Shoigú destacó la destrucción casi total tanto de la defensa antiaérea como de la aviación ucranianas.



El objetivo del Ejército ruso es el triángulo formado por Kramatorsk, la principal base militar ucraniana en el Donbás; Avdeyevka, situada cerca de la primera línea del frente en Donetsk, y Severodonetsk, en la región de Lugansk.



La administración militar de Lugansk informó hoy de que Severodonetsk se ha quedado sin suministro eléctrico debido a los ataques rusos.



Precisamente, la mayor resistencia al avance ruso se centra en Donetsk, donde las fuerzas rusas han logrado tímidos progresos y únicamente controlan la mitad del territorio.



RETIRADA, PERO NO CESE DEL FUEGO



El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, destacó que Rusia "había dado dos grandes pasos hacia la paz".



Eso sí, matizó que esto no significa "un cese al fuego" en todo el país, sino un intento de desescalar el conflicto en parte de Ucrania.



En relación al avance negociador entre Moscú y Kiev, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, se negó a echar las campanas al vuelo.



"Hay lo que Rusia dice y lo que Rusia hace. Nos centramos en lo último", dijo durante su visita a Marruecos.

