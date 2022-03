La "parálisis internacional" abrió el camino a Rusia en Ucrania, denuncia AI

La trayectoria previa de "vergonzosa inacción" y de "parálisis" de los organismos internacionales frente a los conflictos pavimentó el camino para la invasión rusa de Ucrania, lamentó hoy Amnistía Internacional (AI), que reclamó una remodelación del orden global a la altura de los desafíos que enfrenta el mundo.



"Francamente, el Consejo de Seguridad de la ONU debería llamarse el Consejo de Inseguridad de la ONU. Fracasó una y otra vez en actuar frente al golpe militar en Birmania (Myanmar), en la toma talibán de Afganistán, en el conflicto persistente en Siria", afirmó la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en la presentación en Johannesburgo de su informe anual de los derechos humanos en 2021.



"Su vergonzosa inacción junto a la continuada parálisis de otros organismos multilaterales y la ausencia de rendición de cuentas de los Estados poderosos durante décadas, no solo en 2021, ayudó a pavimentar el camino para la insolencia de Rusia invadiendo Ucrania en violación del derecho internacional", agregó.



De acuerdo a Callamard, aunque "siempre hay conflictos", el último informe anual de AI -que examinó la situación de los derechos humanos en un total de 154 países- muestra que "en 2021 hubo más", al sumarse las nuevas crisis bélicas a las preexistentes, y que esto hizo aún más plausibles situaciones como la de Ucrania.



El caso concreto de Rusia se asienta, según la secretaria general, en el legado de debilitamiento de la capacidad internacional para lidiar con los problemas de seguridad, con ejemplos de violaciones previas que van desde la propia actuación rusa en Siria -con crímenes de guerra como bombardeos de escuelas- a la invasión estadounidense de Irak hace dos décadas.



Dado que AI eligió Sudáfrica para presentar su informe a fin de denunciar que las áreas más vulnerables del mundo, como África subsahariana, fueron las que más sufrieron las inequidades mundiales durante 2021 (como el desigual reparto de las vacunas contra la covid-19), Callamard también se pronunció sobre la "desconcertante" postura de muchos líderes africanos ante la invasión de Ucrania.



"Bastantes se quedaron en silencio. Es extremadamente desconcertante y no augura bien para el liderazgo africano", lamentó la responsable de Amnistía.



La secretaria general de esta organización pro derechos humanos aseguró que, aunque se pueden encontrar explicaciones a esta "ambivalencia" de los líderes africanos, como una crítica de los dobles estándares de Occidente o la "lealtad" a Rusia por su apoyo histórico en las luchas por la descolonización, estas razones palidecen ante la gravedad de la agresión cometida por Rusia.



"La invasión en Ucrania es extremadamente grave, no es solo una violación más de las leyes internacionales. Es muy grave en términos de escalada de la inseguridad del sistema internacional (...). Es una catástrofe para el planeta entero", recalcó esta activista de origen francés.



"Necesitamos formas diferentes de imaginar el futuro y el sistema internacional (...). Necesitamos que los líderes africanos jueguen un papel en repensar y en decir que van a tener un rol en estas crisis globales. No hacen esto cuando pasan de puntillas, no están expresando liderazgo, vuelven al viejo manual de la Guerra Fría", sentenció.

